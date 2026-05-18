به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، وزارت کشاورزی لبنان اعلام کرد که مساحت زیادی از باغ های زیتون جنوب لبنان در حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه نابود شده است.

وی اضافه کرد، این باغ های زیتون بخشی از تاریخ لبنان و میراث تمدنی این کشور به شمار می رود.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی به صورت تعمدی علاوه بر هدف قرار دادن زیر ساخت ها و مناطق غیر نظامی لبنان، زمین های کشاورزی و باغ های مردم این کشور را نیز با هدف از بین بردن منابع درآمدی آنها و ایجاد بحران غذایی تخریب می کند.

وزارت کشاورزی لبنان نیز تاکید کرده است که کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد و لبنان طی ماه های اخیر با کمبود برخی مواد غذایی رو به رو شده است.