  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

فاجعه زیست‌محیطی در جنوب لبنان در پی حملات رژیم صهیونیستی

فاجعه زیست‌محیطی در جنوب لبنان در پی حملات رژیم صهیونیستی

وزارت کشاورزی لبنان از نابودی بخش های زیادی از باغ های زیتون جنوب این کشور در حملات رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، وزارت کشاورزی لبنان اعلام کرد که مساحت زیادی از باغ های زیتون جنوب لبنان در حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه نابود شده است.

وی اضافه کرد، این باغ های زیتون بخشی از تاریخ لبنان و میراث تمدنی این کشور به شمار می رود.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی به صورت تعمدی علاوه بر هدف قرار دادن زیر ساخت ها و مناطق غیر نظامی لبنان، زمین های کشاورزی و باغ های مردم این کشور را نیز با هدف از بین بردن منابع درآمدی آنها و ایجاد بحران غذایی تخریب می کند.

وزارت کشاورزی لبنان نیز تاکید کرده است که کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد و لبنان طی ماه های اخیر با کمبود برخی مواد غذایی رو به رو شده است.

کد مطلب 6833589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها