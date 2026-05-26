به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری مرحله‌ای آزادراه مراغه - هشترود در سال جاری خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه تأمین مالی، مشارکت بانکی و هماهنگی با سرمایه‌گذاران، روند تکمیل این پروژه شتاب گرفته و بخش‌های جدیدی از مسیر در ماه‌های آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی افزود: در نشست بررسی آخرین وضعیت این پروژه، روند اجرایی آزادراه مراغه - هشترود، برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری مرحله‌ای از قطعات مختلف و همچنین موضوعات مرتبط با تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و مشارکت بانکی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخشی از مسیر آزادراه در چند مرحله طی سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید که این اقدام نقش مؤثری در تسهیل تردد، افزایش ایمنی و تکمیل تدریجی این محور مهم ارتباطی خواهد داشت.

بازوند با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای تأمین منابع مالی پروژه ادامه داد: در این نشست، موضوعات مربوط به مشارکت‌نامه میان دولت، بانک و مجموعه‌های اجرایی نیز بررسی شد و مقرر شد روند نهایی‌سازی و امضای تفاهمات مرتبط با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی تصریح کرد: پروژه آزادراه مراغه - هشترود در مجموع بیش از ۷۰ کیلومتر طول دارد که بخشی از آن پیش‌تر به بهره‌برداری رسیده و بخش‌های دیگر نیز طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در سال جاری تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساخت با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این آزادراه، کاهش مسیر تردد، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و افزایش ایمنی سفر در یکی از محورهای دارای شیب و پیچ‌های خطرناک منطقه است.

بازوند افزود: با تکمیل این مسیر، دسترسی شهر مراغه به آزادراه زنجان - تبریز تسهیل شده و این محور به یکی از بخش‌های مهم کریدور آزادراهی غرب و شمال‌غرب کشور تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: در افق تکمیل این کریدور، اتصال مسیر تهران تا مرز تمرچین به شبکه آزادراهی کشور دنبال می‌شود که نقش مهمی در توسعه ترانزیت، ارتباط با مرزهای غربی و تقویت ارتباطات اقتصادی با اقلیم کردستان عراق خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به پیگیری‌ها برای توسعه ادامه مسیر این کریدورخاطرنشان کرد: مطالعات و اقدامات مرتبط با جذب سرمایه‌گذار و پیگیری مجوزهای قانونی برای تکمیل قطعات باقی‌مانده این مسیر در حال انجام است و نمایندگان منطقه نیز در این زمینه همکاری و پیگیری مؤثری داشته‌اند.