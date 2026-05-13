به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور از روز چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) تا شنبه (۲۶ اردیبهشتماه) خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، تردد موتورسیکلتها (بهاستثنای موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه، تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۲۶ اردیبهشت در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.
همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع بوده و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیسراه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.
روز جمعه (۲۵ اردیبهشت) نیز از ساعت ۱۴، از ابتدای آزادراه تهران - شمال به سمت چالوس محدودیت تردد اعمال میشود و از ساعت ۱۵ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محور به طور کامل مسدود خواهد شد. همچنین از ساعت ۱۶ همان روز مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه میشود و این طرح ساعت ۲۴ پایانیافته و تردد در هر دو مسیر از پل زنگوله تا مرزنآباد ازسرگرفته خواهد شد. بااینحال در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح وجود دارد.
بر پایه این گزارش، تردد از جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در زمان اجرای محدودیتهای جنوب به شمال، تردد خودروهای غیرمحلی باهدف عزیمت به چالوس از ساعت اعلامشده از میدان امیرکبیر ممنوع خواهد بود.
همچنین تردد ناوگان تریلر در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع است و عبور کامیون و کامیونتها (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه و نیز از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه در این محور ممنوع خواهد بود.
در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیسراه، محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای جمعه و شنبه در محور هراز از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اعمال میشود.
در پایان این اطلاعیه آمده است که از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه نیز محدودیت یکطرفه در محور فشم از انتهای محور پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.
