۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

سه پله صعود تیم ملی والیبال زنان در رده‌بندی جهانی

تیم ملی والیبال زنان ایران با کسب دو پیروزی در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی سه پله صعود در رده‌بندی جهانی تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) از روز جمعه یکم خرداد به میزبانی شهر کاتماندو در نپال آغاز شده است. شاگردان لی دو هی در دیدارهای اول و دوم خود در این رقابت‌ها موفق به شکست سه بر صفر بنگلادش و سری‌لانکا شدند.

ملی پوشان والیبال زنان ایران که قبل از شروع این رقابت‌ها در رتبه چهل و هفتم قرار داشتند، با کسب این بردها ۷.۸۲ امتیاز دیگر در رده‌بندی جهانی به دست آوردند تا با ۸۲.۰۶ امتیاز، سه پله صعود در رده‌بندی جهانی تجربه کنند و در جایگاه چهل و چهارم قرار گیرند.

تیم ملی والیبال زنان ایران ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه فردا (دوشنبه چهارم خرداد) در آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف قزاقستان می‌روند.

شبنم علیخانی، سپینود دست برجن، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، معصومه قدمی، سیده نگار هاشمی، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولی‌نژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان تیم ملی زنان در این مسابقات هستند.

مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سرگل علیزاده و فاطمه حسنی سعدی (مربیان)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را همراهی می‌کنند.

سیده فرزانه شریفی

