پیروزی شاگردان «لی» مقابل قزاقستان/صعود مقتدرانه به نیمه نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین و آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) امروز (دوشنبه چهارم خرداد) با سه دیدار به میزبانی شهر کاتماندو نپال پیگیری شد. شاگردان لی دو هی که در بازی‌های اول و دوم خود موفق به شکست بنگلادش و سری‌لانکا شدند، از ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه امروز در سومین مسابقه خود به مصاف قزاقستان رفتند و سه بر صفر این تیم را شکست دادند.



ملی پوشان والیبال زنان ایران با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲ در این دیدار به پیروزی رسیدند تا به سه برد متوالی و صدرنشینی در گروه دوم، راهی مرحله نیمه‌نهایی و چهار تیم برتر مسابقات شوند. تیم ملی والیبال زنان ایران ساعت ۱۴:۴۵ روز پنج‌شنبه هفتم خرداد در مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها به مصاف تیم دوم گروه یک مسابقات می‌رود.



شبنم علیخانی، سپینود دست برجن، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، معصومه قدمی، سیده نگار هاشمی، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولی‌نژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان تیم ملی زنان در این مسابقات هستند.



مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سرگل علیزاده و فاطمه حسنی سعدی (مربیان)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را همراهی می‌کنند.