۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های روز برای ارتباط مستمر با متقاضیان آزمون

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور بر اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین روز برای ارتباط مستمر با متقاضیان آزمون‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا محمدی با گرامیداشت ۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گفت: مهمترین ابعاد تغییر که منجر به تحولی مفید در روابط عمومی می‌شود تغییر در سطح دانش و نگرش هر فرد است.

وی افزود: روابط عمومی در داخل سازمان باید روابط بین بخش‌های مختلف سازمانی را تلطیف کند و استعدادهای نهفته‌ای که در زمینه نوشتاری و اطلاع رسانی وجود دارد کشف و شکوفا کند تا در انجام وظایف محوله به بهترین شکل عمل کند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور پل ارتباطی با سایر سازمان‌ها، نهادها و ارگان هاست و از طرفی وظیفه ارتباط با مخاطبان و متقاضیان ورود به مقاطع عالی دانشگاهی از کاردانی تا دکتری و دیگر آزمون‌های شغلی و حرفه ای را به عهده دارد.

وی با اشاره به اقدامات روابط عمومی سازمان سنجش در رخدادهای حساس کشور مانند جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی رمضان، گفت: از روابط عمومی سازمان سنجش انتظار می‌رود با تلاش مستمر و بهره‌گیری از فناوری نوین روز دنیا و منطبق با اصول و قوانین ارتباطات نمونه‌ای از روابط عمومی موفق و پویا در کشور باشد.

محمدی با بیان اینکه روز ارتباطات و روابط عمومی تداعی‌گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات وسیع داخلی و خارجی است، گفت: امروزه روابط عمومی به عنوان قلب تپنده تمامی ارگان‌ها و سازمان‌ها در ابعاد مختلف نقش آفرینی کرده و گام‌های اساسی و روبه جلو برای اهداف سازمانی بر می‌دارد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ضرورت پاسخگویی فرا سازمانی در حوزه‌های مختلف درخصوص آزمون های علمی، استخدامی و بین‌المللی که سازمان سنجش آموزش کشور مجری برگزاری آن است، گفت: لازم است با توجه به نیازسنجی‌های انجام شده در مسیر روابط عمومی دیجیتال با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و هوش مصنوعی حرکت کنیم و حافظ اعتماد عمومی به سازمان سنجش آموزش کشور و این سرمایه اجتماعی باشیم.

در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از مدیران و کارکنان اداره کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور قدردانی شد.

زهره بال

