به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا محمدی با گرامیداشت ۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گفت: مهمترین ابعاد تغییر که منجر به تحولی مفید در روابط عمومی میشود تغییر در سطح دانش و نگرش هر فرد است.
وی افزود: روابط عمومی در داخل سازمان باید روابط بین بخشهای مختلف سازمانی را تلطیف کند و استعدادهای نهفتهای که در زمینه نوشتاری و اطلاع رسانی وجود دارد کشف و شکوفا کند تا در انجام وظایف محوله به بهترین شکل عمل کند.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور پل ارتباطی با سایر سازمانها، نهادها و ارگان هاست و از طرفی وظیفه ارتباط با مخاطبان و متقاضیان ورود به مقاطع عالی دانشگاهی از کاردانی تا دکتری و دیگر آزمونهای شغلی و حرفه ای را به عهده دارد.
وی با اشاره به اقدامات روابط عمومی سازمان سنجش در رخدادهای حساس کشور مانند جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی رمضان، گفت: از روابط عمومی سازمان سنجش انتظار میرود با تلاش مستمر و بهرهگیری از فناوری نوین روز دنیا و منطبق با اصول و قوانین ارتباطات نمونهای از روابط عمومی موفق و پویا در کشور باشد.
محمدی با بیان اینکه روز ارتباطات و روابط عمومی تداعیگر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات وسیع داخلی و خارجی است، گفت: امروزه روابط عمومی به عنوان قلب تپنده تمامی ارگانها و سازمانها در ابعاد مختلف نقش آفرینی کرده و گامهای اساسی و روبه جلو برای اهداف سازمانی بر میدارد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ضرورت پاسخگویی فرا سازمانی در حوزههای مختلف درخصوص آزمون های علمی، استخدامی و بینالمللی که سازمان سنجش آموزش کشور مجری برگزاری آن است، گفت: لازم است با توجه به نیازسنجیهای انجام شده در مسیر روابط عمومی دیجیتال با بهرهگیری از فناوریهای روز دنیا و هوش مصنوعی حرکت کنیم و حافظ اعتماد عمومی به سازمان سنجش آموزش کشور و این سرمایه اجتماعی باشیم.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از مدیران و کارکنان اداره کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور قدردانی شد.
نظر شما