به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی راهی ترکیه شد تا آخرین اردوی آماده سازی خود قبل از حضور در جام جهانی را پشت سر بگذارد که اهالی این رشته نگرانی هایی بابت میانگین سنی بالای این تیم و همچنین خط دفاعی تیم ملی دارند.

در این میان مدافع سابق فوتبال ایران که جزو مربیان شاغل در این رشته است، اعتقاد دارد که در بین اعضای کادر فنی هم نفرات قوی و با دانشی نیستند که بتوانند سرمربی تیم ملی را کمک کنند.

انتقاد از اعضای کادر فنی تیم ملی

علیرضا پورمند در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط تیم ملی گفت: به اعتقاد من شرایط تیم ملی خوب نیست. از هر نظر که وضعیت را می‌سنجیم اوضاع روال عادی ندارد. انتقاد به کادر فنی زیاد است و اصرار عجیب قلعه نویی به گروهی که کادر فنی را تشکیل داده اند ظلمی بزرگ و بی احترامی به جامعه مربیان فوتبال است. البته‌ شرایط جنگی تاثیر زیادی در روند تیم ملی داشت اما در مجموع وضعیت تیم ملی خوب نیست.

انتخاب بازیکن باید اصولی باشد

وی در خصوص انتخاب بازیکنان در تیم ملی گفت: انتخاب بازیکن همیشه سلیقه ای بوده و بر اساس سلایق سرمربی و کادر فنی شکل می‌گیرد. اما این انتخاب باید بین دو بازیکن خوب باشد نه انتخاب بین بازیکن بد و خوب. این یک اشکال بزرگ است که می‌تواند دردسر ساز شود. البته‌ شاید در شرایط موجود کادر فنی بی تقصیر باشد اما اعتقاد دارم انتخاب باید بر اساس منطق باشد و بازیکنان بر اساس توانایی انتخاب شوند.

میانگین سنی دردسرساز خواهد شد

کارشناس فوتبال با انتقاد از سن بالای برخی بازیکنان و عدم جوانگرایی در تیم ملی گفت: اگر قرار بود جوانگرایی کنیم باید از ۴ سال پیش انجام می‌دادیم نه نزدیک به جام جهانی. همه ما نگران تیم ملی هستیم و امیدواریم در جام جهانی موفق شود. سن برخی بازیکنان تیم ملی بالاست و این می‌تواند برای تیم ملی مشکل ساز باشد. با شرایطی که تیم ملی دارد اگر ملی پوشان ما در جام جهانی نتیجه بگیرند عجیب است اما فوتبال همیشه شرایط ویژه داشته و جذابیت فوتبال هم به همین اتفاقات غیر منتظره است اما اگر روال عادی فوتبال طی شود بعید است تیم ملی ما نتیجه بگیرد. بازیکن در فاصله سنی بین ۲۵تا ۲۷ در اوج پختگی فوتبالی است و بازیکن بالای ۳۰ سال نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد. حتی شنیده می‌شود بازیکنی مثل رونالدو که در اوج آمادگی بدنی است بخاطر میانگین سنی بالایی که دارد نمی‌تواند بطور کامل به میدان برود.

برنامه ریزی در فدراسیون وجود ندارد

پورمند در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری لیگ بیست و پنجم گفت: شرایط در فوتبال ما به گونه ای شده که اگر انتقاد یا تعریف کنید ۵۰ دشمن پیدا می‌کنید. هر مشکلی راه حلی دارد و با برنامه ریزی می‌توان همه مشکلات را حل کرد. در فدراسیون فوتبال بجز ۲ یا ۳ نفر که کاربلد هستند دیگر فوتبالی نمی بینید. شایسته سالاری وجود ندارد و این روند ادامه دارد. همه دوست دارند از فوتبال لذت ببرند. افرادی که برای فوتبال برنامه ریزی می‌کنند اگر روال طبیعی طی شود باید بدانند ادامه لیگ بیست و پنجم هیچ آورده ای نخواهد داشت و باید به فکر لیگ بعدی باشند. ادامه این لیگ به صلاح تیم های لیگ برتری نیست و سودی برای فوتبال ما نخواهد داشت.

آینده لیگ با برنامه ریزی دقیق مفید خواهد بود

کارشناس فوتبال در پاسخ به این پرسش که آینده لیگ ایران چطور ارزیابی می‌کنید گفت: هر زمانی که توانستیم مسیر فوتبال ژاپن را برویم موفق خواهیم بود. آنها موفق هستند چون برای دو سال آینده فوتبال کشورشان برنامه ریزی می‌کنند. اما ما هرگز نتوانستیم چنین برنامه ریزی داشته باشیم. متاسفانه در فدراسیون آقای تاج فوتبالی ها جایی ندارند و فدراسیون پر شده از غیر فوتبالی ها.

بازیکن سابق فوتبال ایران خاطرنشان کرد: با شناختی که من از تاج دارم می‌دانم که او به شدت مخالف تهرانی ها است و مخالف کار با آنهاست. آینده لیگ ایران اگر با برنامه ریزی باشد موفق خواهد بود ولی در غیر اینصورت شرایط بدتر خواهد شد و فوتبال ما روز به روز ضعیفتر خواهد شد.