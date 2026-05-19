به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی علوی درباره آخرین وضعیت صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌های لیگ برتری، اظهار داشت: موضوع قرعه‌کشی لیگ، معرفی تیم‌ها و صدور مجوز حرفه‌ای AFC کاملاً به هم مرتبط هستند و تا مشخص شدن وضعیت مجوزها، اعلام نهایی بعضی تصمیم‌ها قطعی نیست. تا ۱۰ خرداد باشگاه‌ها و پروتکل معرفی تیم‌ها به فدراسیون فوتبال اعلام می‌شوند. همزمان وضعیت مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها هم تعیین تکلیف خواهد شد.

وی افزود: امروز اولین جلسه کمیته بدوی مجوز حرفه‌ای برگزار شده و تا پنجشنبه اسامی باشگاه‌هایی که مجوز گرفته‌اند به سازمان لیگ اعلام می‌شود. باشگاه‌هایی که مجوز نگیرند، امکان استیناف و رفع نقص مدارک خواهند داشت. اگر تیمی سهمیه آسیایی بگیرد ولی مجوز حرفه‌ای نداشته باشد، ممکن است دچار مشکل شود. بنابراین بحث سهمیه و مجوز کاملاً به هم وابسته‌اند.

سخنگوی فدراسیون خاطرنشان کرد: وضعیت برخی باشگاه‌ها مثل سپاهان هنوز مشخص نیست. گفته شد هنوز هیچ چیز قطعی نیست و پرونده‌ها در حال بررسی است. کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به گذشته سخت‌گیری بیشتری دارد و دیگر نمی‌توان با اغماض از کنار نواقص باشگاه‌ها عبور کرد. باشگاه‌ها باید ساختار مالی، مجامع و مدارک حرفه‌ای خود را جدی‌تر تنظیم کنند چون نظارت AFC شدیدتر شده است. در کل اگر استقلال، تراکتور و سپاهان مجوز حرفه‌ای دریافت کنند، فصل بعد نیز آسیایی می‌شوند.

علوی درباره وضعیت ادامه لیگ برتر پس از پایان جام جهانی، عنوان کرد: فعلاً برنامه اصلی سازمان لیگ تغییر نکرده و قرار است لیگ بعد از پایان حضور تیم ملی در جام جهانی شروع شود. همزمان چند سناریوی جایگزین هم در حال بررسی با هیئت‌رئیسه سازمان لیگ است. سه سرمربی در جلسه‌ای جداگانه دیدگاه‌های متفاوت و اررزشمندی درباره زمان‌بندی لیگ ارائه کرده‌ و نظراتشان ارزشمند توصیف شد.

وی ادامه داد: هر تصمیمی درباره زمان شروع لیگ با انتقاد و اعتراض باشگاه‌ها همراه بوده است. گفته شد حدود ۱۴ نامه اعتراضی از سوی تیم‌ها درباره زمان‌بندی مسابقات ارسال شده است. مشکلات اصلی شامل فشردگی تقویم، قوانین فیفا برای فاصله نقل‌وانتقالات، شروع فصل جدید و برنامه‌های تیم امید است. مسئولان معتقدند از نظر اجرایی و منطقی برگزاری لیگ در بعضی بازه‌های زمانی ممکن نیست. به همین دلیل چند پلان جایگزین طراحی شده؛ از جمله سناریوهایی برای مشخص شدن سهمیه‌ها و مدیریت بهتر تقویم مسابقات.

مدیر روابط عمومی فدراسیون درباره آخرین وضعیت تیم ملی، تصریح کرد: برنامه تیم ملی از خردادماه آغاز می‌شود و چند بازی تدارکاتی در ترکیه و آمریکا برنامه‌ریزی شده است. ۲ خرداد یک بازی در سطح باشگاهی در ترکیه برگزار می‌شود و ۸ خرداد تیم ملی مقابل گامبیا بازی خواهد کرد. ۱۴ خرداد نیز یک بازی دیگر با یک تیم آفریقایی برگزار می‌شود.

او درباره لغو بازی با لهستان یا اسپانیا که مهدب تاج گفته بود تکید کرد: ابتدا صحبت از بازی با لهستان بود، اما به دلیل برنامه‌ریزی قبلی آن‌ها این مسابقه منتفی شد؛ هرچند رؤسای دو فدراسیون مستقیم با هم مذاکره کرده بودند و احتمال برگزاری بازی در آینده وجود دارد. بعد از بازی ۱۴ خرداد، تیم ملی تلاش می‌کند با پرواز اختصاصی مستقیم راهی آمریکا شود.

وی ادامه داد: برای این سفر هماهنگی‌هایی با فیفا، ایران‌ایر و وزارت راه انجام شده و موضوع مجوزهای پروازی و لندینگ پرمیت در حال پیگیری است.

کمپ تیم ملی در لس‌آنجلس خواهد بود و تیم چند روز زودتر راهی آمریکا می‌شود تا با اختلاف ساعت و شرایط محیطی تطبیق پیدا کند. ۱۹ خرداد در آریزونا دیداری مقابل پورتوریکو برگزار می‌شود. برخی بازی‌ها و تمرینات احتمالاً پشت درهای بسته انجام خواهند شد.

درباره زمان شروع اردو و اضافه شدن بازیکنان هم اشاره شد که روند اعزام تیم‌ها و شروع اردوها در حال انجام است.

سخنگوی فدراسیون درباره آخرین وضعیت صدور ویزای اعضای تیم، توضیح داد: طبق صحبت با مهدی نبی و مهدی خراطی، هنوز ویزای هیچ‌یک از اعضای تیم ملی اعلام وصول یا صادر نشده است. آخرین خبر این بوده که ظرف سه روز آینده روند صدور و اعلام وصول ویزا انجام خواهد شد.

علوی تاکید کرد: احتمال دارد برخی نفراتی که قبلاً مراحلشان انجام شده، زودتر به آنکارا اعزام شوند. تا روز جمعه احتمالاً مشکل خاصی در موضوع ویزا وجود نخواهد داشت. درباره برخی اخبار و تکذیبیه‌ها، از جمله موضوعات مرتبط با صادر نشدن اعضای تیم عراق، باید با احتیاط و تردید برخورد کرد.

علوی درباره شرایط دنیس اکرت تیم ملی، گفت: این فرایند بسیار خاص و پیچیده بوده و برای اجرای آن تلاش زیادی از سوی بخش تیم‌های ملی، روابط بین‌الملل و امور حقوقی انجام شده است. برای تحقق این موضوع، جزئیات و هماهنگی‌های زیادی لازم بوده و اتفاقات غیرمعمولی هم رخ داده است. در صورت نیاز، بازیکن می‌تواند کمک کند و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

وی درمورد زمان اعلام لیست نهایی تیم ملی برای جام جهانی، پاسخ داد: فرصت نهایی برای ارسال لیست تیم ملی مشخص است و چهار بازیکن در نهایت در ترکیه خط خواهند خورد زمان نهایی اعلام لیست حدود ۱۰ یا ۱۱ خرداد ذکر شده است تا امیر قلعه‌نویی به آرامش رسیده و با به آمادگی ذهنی خوبی برسد. کدام مربی در دنیا سراغ دارید که جای اینکه نگران آسیب ندیدن بازیکنش باشد، بگوید او به مسابقات می‌رسد یا خیر؟

سخنگوی فدراسیون اضافه کرد: در پایان می‌خواهم به شبه رسانه تروریستی «اسرائیل‌نشنال» بگویم نمی‌توانی با تیم ملی ایران کاری بکنی زیرا این تیم در جام جهانی می‌درخشد و جای تو آنجا نیست.