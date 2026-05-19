به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آنتالیا اظهار داشت: بازیکنان روز گذشته به ترکیه رسیدند و پس از یکی دو ساعت استراحت، بلافاصله تمرینات خود را آغاز کردند. امروز نیز دومین جلسه تمرینی در همین ورزشگاه برگزار شد و صبح هم بازیکنان در بخش ریکاوری و بدنسازی حضور داشتند. خدا را شکر روند تمرینات به خوبی در حال انجام است و تیم با انگیزه و بدون خستگی کار خود را دنبال می‌کند.

وی افزود: تمرینات خوبی داریم و خوشبختانه تمرینات با رضایت کامل امیر قلعه‌نویی در حال برگزاری است. امیدواریم با برگزاری دیدارهای تدارکاتی مناسب، تیم ملی بتواند با شرایط خوبی آماده حضور در جام جهانی شود.

سرپرست تیم ملی در خصوص اضافه شدن لژیونرها به اردو گفت: بخش تشریفات فدراسیون در حال هماهنگی برای ارسال بلیت بازیکنان است و پیش‌بینی می‌کنیم تا اواخر هفته برخی از لژیونرها به اردو اضافه شوند.

نبی درباره وضعیت ویزای اعضای تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز توضیح داد: ما پس‌فردا سفری از آنتالیا به آنکارا خواهیم داشت تا موضوعات مربوط به سفارت‌های آمریکا و کانادا را پیگیری کنیم. روند اداری صدور ویزا تنها مختص ایران نیست و طبق اطلاعاتی که داریم، حدود ۵۰ درصد تیم‌های حاضر در جام جهانی هنوز ویزای خود را دریافت نکرده‌اند. تصور من این است که طی ۱۰ روز آینده بخش زیادی از این ویزاها صادر شود.

وی درباره برخی اخبار منتشرشده پیرامون مشکلات احتمالی ویزا برای بازیکنان تیم ملی گفت: ما پلن‌های مختلفی را در نظر گرفته‌ایم و اگر به هر دلیلی صدور ویزای برخی نفرات با تأخیر مواجه شود یا مشکلی به وجود بیاید، فدراسیون برنامه جایگزین دارد و در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سرپرست تیم ملی در واکنش به برخی اخبار مربوط به درخواست فدراسیون فوتبال ایران از فیفا برای ممنوعیت ورود پرچم‌های غیررسمی ایران به ورزشگاه‌های جام جهانی اظهار کرد: این موضوع در جام جهانی قبلی هم وجود داشت و مهدی تاج (رئیس فدراسیون فوتبال) صرفاً تأکید کرد که فیفا با توجه به مشغله‌های فراوان خود، این موضوع را فراموش نکند و مقررات را اجرا کند.

نبی همچنین درباره وضعیت دنیس درگاهی گفت: مدارک درگاهی به فیفا ارسال شده و او نیز در جمع نفرات اعزامی قرار خواهند گرفت و به زودی به اردو اضافه می‌شوند.

وی در خصوص برنامه بازی‌های تدارکاتی تیم ملی نیز توضیح داد: در حال حاضر دیدار با گامبیا برای دوم خرداد پیش‌بینی شده و احتمالاً یک بازی دیگر مقابل تیمی آفریقایی برگزار خواهیم کرد که آقای مومنی در تهران در حال انجام هماهنگی‌های قراردادی آن است. همچنین پیش از بازی با گامبیا نیز احتمال برگزاری یک دیدار سبک‌تر وجود دارد که هنوز قطعی نشده است.

سرپرست تیم ملی درباره وضعیت پزشکی بازیکنان از جمله میلاد محمدی نیز گفت: دکتر شهاب و دکتر خانلری از شرایط بازیکنان رضایت دارند و فکر می‌کنم طی روزهای آینده همه نفرات در تمرینات گروهی شرکت کنند.

نبی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره نگرانی‌ها پیرامون مسائل سیاسی و تأثیر آن بر فوتبال گفت: فوتبال یک پدیده اجتماعی چندوجهی است اما سیاسی‌کاری در فوتبال ممنوع است. فیفا به عنوان مرجع قانون‌گذاری فوتبال باید صرفاً بر اساس مقررات خود عمل کند و امیدواریم همین مسیر را ادامه دهد.

وی افزود: تاج در جلسه‌ای که با دبیرکل فیفا داشت، بر اجرای دقیق مقررات تأکید کرد و فدراسیون فوتبال نیز در حال طی کردن مسیر استانداردی است که همه تیم‌های حاضر در جام جهانی دنبال می‌کنند.

سرپرست تیم ملی همچنین از رسانه‌ها خواست حمایت بیشتری از تیم ملی داشته باشند و گفت: انتظار داریم رسانه‌های کشور مانند سایر کشورها حمایت خوبی از تیم ملی داشته باشند تا از نظر فضای رسانه‌ای عقب نمانیم.

نبی در پایان درباره شرایط روحی بازیکنان تیم ملی و انگیزه آنها برای حضور در جام جهانی اظهار داشت: به لحاظ فنی تیم ملی شرایط خوبی دارد. اتفاقاتی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر برای کشور رخ داد، باعث شد بازیکنان ارتباط عاطفی بیشتری با مردم پیدا کنند و همین موضوع انگیزه مضاعفی به تیم داده است. بازیکنان تیم ملی خود را سرباز مردم و کشور می‌دانند و با تمام توان برای موفقیت ایران تلاش خواهند کرد.