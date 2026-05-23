تیم ملی تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه است/ به صعود خوشبین هستم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه روند آمادهسازی خود برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، اردوی تدارکاتی خود را در کشور ترکیه برپا کرده است؛ اردویی که با هدف افزایش هماهنگی فنی و ارتقای آمادگی بدنی ملیپوشان زیر نظر امیر قلعهنویی در حال پیگیری است.
شاگردان قلعهنویی در این اردو، بخشهای مختلف تمرینات بدنسازی و تاکتیکی را پشت سر میگذارند و کادر فنی تلاش دارد با برگزاری برنامههای منظم تمرینی، شرایط تیم را برای حضور پرقدرت در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان به سطح مطلوب برساند.
در ادامه این برنامه آمادهسازی، تیم ملی فوتبال ایران قرار است در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم ملی گامبیا برود؛ مسابقهای تدارکاتی که از نگاه کادر فنی، فرصتی مهم برای ارزیابی عملکرد بازیکنان، بررسی ترکیبهای مختلف و افزایش هماهنگی تیمی پیش از ادامه مسیر آمادهسازی محسوب میشود.
این دیدار همچنین میتواند نقش مؤثری در شناسایی نقاط قوت و ضعف تیم ملی ایفا کند و کادر فنی را در تصمیمگیریهای نهایی برای ترکیب ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ یاری دهد.
علی چینی، کارشناس فوتبال، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: با توجه به فرصت مناسبی که تا جام جهانی ۲۰۲۶ در اختیار کادر فنی قرار داشت، امیر قلعهنویی و همکارانش توانستند فرآیند انتخاب بازیکنان را بهخوبی انجام دهند و در نهایت بهترین و آمادهترین نفرات به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند؛ موضوعی که میتواند به شکلگیری ترکیبی متعادل از بازیکنان باتجربه و جوان منجر شود.
وی ادامه داد: در ترکیب فعلی تیم ملی بازیکنانی مانند علیرضا بیرانوند، احسان حاجصفی، سعید عزتاللهی، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی حضور دارند که سابقه چند دوره شرکت در جام جهانی را در کارنامه دارند و همین تجربه در کنار انرژی و انگیزه بازیکنان جوان میتواند به تیم کمک کند تا با آمادگی بهتری وارد مسابقات شود. به گفته او، تیم ملی در دیدارهای رسمی اخیر نیز نمایشهای قابل قبولی داشته و توانسته با مدیریت بازیها، نتایج اقتصادی و مطلوبی کسب کند، هرچند همچنان جای یکی دو بازیکن در فهرست نهایی احساس میشود.
چینی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره دیدار تدارکاتی با تیم ملی گامبیا گفت: برگزاری چنین مسابقاتی بسیار ارزشمند است، چرا که بازیهای درونتیمی نمیتواند معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد بازیکنان باشد. این دیدار میتواند به کادر فنی کمک کند تا شرایط بازیکنان را در یک فضای واقعیتر و بینالمللی بهتر ارزیابی کند و نقاط قوت و ضعف تیم مشخصتر شود.
او در پایان افزود: امیدوارم روند آمادهسازی تیم ملی به بهترین شکل ادامه پیدا کند. با توجه به ترکیب فعلی، من به صعود تیم ملی از مرحله گروهی جام جهانی خوشبین هستم و امیدوارم این تیم بتواند نتایج خوبی برای فوتبال ایران رقم بزند.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
نظر شما