جوانگرایی باید بعد از جام جهانی رخ دهد/ مدیران قبلا توانمندتر بودند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند و در همین راستا اردوی آماده‌سازی شاگردان امیر قلعه‌نویی در کشور ترکیه در حال برگزاری است.

ملی‌پوشان فوتبال ایران که در این اردو برنامه‌های بدنسازی و تاکتیکی خود را دنبال می‌کنند، در ادامه تمرینات آماده‌سازی خود قرار است در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی گامبیا بروند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند نقش مهمی در ارزیابی وضعیت فنی بازیکنان و هماهنگی ترکیب تیم پیش از ادامه مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی داشته باشد.

ناصر ابراهیمی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در بخشی از اظهارات خود درباره وضعیت فوتبال پایه و ریشه مشکلات فعلی فوتبال کشور اظهار داشت: کشورهایی مانند ژاپن با سرمایه‌گذاری در رده‌های پایه توانستند مسیر پیشرفت را طی کنند و حتی با تولید برنامه‌هایی مانند کارتون «فوتبالیست‌ها» به گسترش فرهنگ فوتبال کمک کردند، در حالی که در ایران سال‌هاست فوتبال مدارس که بستر اصلی پرورش استعدادها بود تعطیل شده و به همین دلیل بازیکنان جوان باکیفیت کمتر از گذشته دیده می‌شوند.

صعود از مرحله گروهی موفقیت بزرگی است

وی در ادامه درباره عملکرد تیم ملی و ارزیابی شرایط در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: پیش‌بینی خاصی از نتایج تیم ملی ندارم، اما صعود از مرحله گروهی را یک موفقیت بزرگ می‌دانم، چرا که ایران تاکنون با وجود برخورداری از تیم‌های بعضاً قوی‌تر در گذشته، موفق به عبور از این مرحله نشده است.

تعداد جوان های تیم ملی می توانست بیشتر باشد

ابراهیمی همچنین با اشاره به انتقادها نسبت به میانگین سنی بالای تیم ملی و سیاست جوان‌گرایی افزود: اگر خود من هم سرمربی بودم، بیش از ۵۰ درصد از بازیکنان فعلی را به اردو دعوت می‌کردم و در کنار آن از بازیکنان جوان نیز بهره می‌بردم. البته در فهرست فعلی نیز تعدادی بازیکن جوان حضور دارند. به اعتقاد من اگر تعداد جوان‌ها بیشتر بود بهتر بود، اما سرمربی تیم ملی حتماً بر اساس شرایط موجود تصمیم گرفته و در آینده درباره این انتخاب‌ها پاسخگو خواهد بود.

مدیران فوتبالی در گذشته توانمندتر بودند

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران درباره شرایط مدیریتی فوتبال کشور نیز گفت: فدراسیون فوتبال ما ضعیف است و به همین دلیل بازیکنان سطح بالا به‌درستی معرفی نمی‌شوند. در گذشته مدیران فوتبالی توانمندتری داشتیم که به رشد فوتبال کمک می‌کردند، اما امروز این شرایط وجود ندارد و به همین دلیل نباید تمام فشارها را متوجه کادر فنی دانست.

وی افزود: هر سرمربی دیگری هم که روی نیمکت تیم ملی بنشیند، ناچار است از میان همین بازیکنان موجود انتخاب کند. ما تا حدود ۲۰ سال پیش از قدرت‌های اصلی فوتبال آسیا بودیم، اما امروز عدم قهرمانی در آسیا نشان می‌دهد از سطح اول فاصله گرفته‌ایم.

جوانگرایی باید بعد از جام جهانی رخ دهد

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: هر سرمربی‌ای که باشد، ناچار است از همین بازیکنان استفاده کند و انتخاب‌ها محدود است. به نظر من با توجه به شرایط فعلی، استفاده از بازیکنان باتجربه در کنار چند جوان منطقی‌تر است و احتمالاً جوان‌گرایی گسترده‌تر به بعد از جام جهانی موکول خواهد شد.

ابراهیمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به دوران حضور خود در تیم ملی گفت: زمانی که سرمربی بودم ۷۷ بازیکن را به اردو دعوت کردم که همگی در سطح بالایی قرار داشتند و حتی بازیکنانی که خط می‌زدم نیز هم‌سطح ستاره‌هایی مانند ناصر محمدخانی و محمد پنجعلی بودند. همچنین در مقطعی در کادر فنی امیر قلعه‌نویی حضور داشتم و در جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۷ نیز مقابل کره جنوبی در ضربات پنالتی شکست خوردیم؛ همان‌طور که در جام ملت‌های ۱۹۸۴ که خودم سرمربی بودم برابر عربستان در ضربات پنالتی حذف شدیم.

او در ادامه با انتقاد از ساختار مدیریتی فوتبال ایران تصریح کرد: انتقاد از سرمربی تیم ملی در شرایطی که فدراسیون ضعیف عمل می‌کند، منصفانه نیست. ابتدا باید بستر مناسب فراهم شود تا مربی بتواند نتیجه بگیرد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل