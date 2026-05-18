به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه گسترش آثار مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و شخصیتهای تأثیرگذار جهان اسلام در فضای فکری و فرهنگی اندونزی، کتاب «Ayatollah Ali Khamenei: Dari Haribaan Hingga Keabadian» (آیتالله علی خامنهای؛ از گهواره تا جاودانگی) به زبان اندونزیایی منتشر و وارد بازار نشر این کشور شد.
این اثر توسط انتشارات «Penerbit Imania» منتشر شده و توزیع آن از طریق شبکه «Mizan Group» و فروشگاه «Mizan Store» در حال انجام است.
کتاب «آیتالله علی خامنهای؛ از گهواره تا جاودانگی» در 304 صفحه و با رویکردی تحلیلی ـ روایی، به زندگی، اندیشه، مبارزات، شخصیت معنوی و نقش رهبری حضرت آیتالله العظمی خامنهای در تحولات معاصر جهان اسلام میپردازد.
این دومین کناب مستقل درباره اندیشههای آیتالله خامنهای است که پس از شهادتش در اندونزی منتشر میشود و حتی به صورت پیش فروش مورد استقبال فرار گرفتند.
در توضیحات رسمی ناشر آمده است که این کتاب تنها یک زندگینامه معمولی نیست، بلکه تلاشی برای معرفی ابعاد فکری، استقامت ایدئولوژیک، نگاه تمدنی و رویکرد سیاسی و دیپلماتیک رهبر انقلاب اسلامی ایران به مخاطب اندونزیایی است.
همچنین شماری از اساتید و پژوهشگران شناختهشده اندونزی، از جمله پروفسور «یون مخمودی» کارشناس مسائل خاورمیانه و معاون حوزه آکادمیک دانشگاه اندونزی، از این اثر حمایت و آن را اثری عمیق درباره استواری بر اصول و ثبات ایدئولوژیک توصیف کردهاند.
