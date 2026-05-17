  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۱۷

رایزنی نخست وزیران پاکستان و قطر درباره تحولات منطقه‌

رایزنی نخست وزیران پاکستان و قطر درباره تحولات منطقه‌

نخست وزیر پاکستان با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر درباره تحولات منطقه‌ به صورت تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس ریکوردر، محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز یکشنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، محور اصلی رایزنی ها میان طرفین بحث و بررسی تحولات منطقه‌ ای و بین‌المللی اعلام شده است.

در این تماس تلفنی، شهباز شریف از نقش فعال قطر در دیپلماسی منطقه‌ ای و تلاش‌ هایش برای ایجاد اجماع بین‌ المللی در مورد ابتکارات میانجیگری جاری در منطقه قدردانی کرد.

وی همچنین از نقش آفرینی فعال قطر در خصوص حمایت از تلاش‌ های دیپلماتیک پاکستان با هدف کاهش تنش‌ ها و تقویت ثبات در منطقه تشکر کرد.

طرفین در ادامه بر اهمیت هماهنگی مستمر و نزدیک بین طرف های بین‌ المللی برای بررسی چالش‌ های امنیتی مشترک تأکید کردند.

کد مطلب 6832971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها