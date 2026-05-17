رایزنی نخست وزیران پاکستان و قطر درباره تحولات منطقه‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس ریکوردر، محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز یکشنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، محور اصلی رایزنی ها میان طرفین بحث و بررسی تحولات منطقه‌ ای و بین‌المللی اعلام شده است.

در این تماس تلفنی، شهباز شریف از نقش فعال قطر در دیپلماسی منطقه‌ ای و تلاش‌ هایش برای ایجاد اجماع بین‌ المللی در مورد ابتکارات میانجیگری جاری در منطقه قدردانی کرد.

وی همچنین از نقش آفرینی فعال قطر در خصوص حمایت از تلاش‌ های دیپلماتیک پاکستان با هدف کاهش تنش‌ ها و تقویت ثبات در منطقه تشکر کرد.

طرفین در ادامه بر اهمیت هماهنگی مستمر و نزدیک بین طرف های بین‌ المللی برای بررسی چالش‌ های امنیتی مشترک تأکید کردند.