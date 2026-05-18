به گزارش خبرگزاری مهر، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراسم افتتاحیه این همایش، با توصیف جنگ تحمیلی اخیر به‌عنوان «یکی از پیچیده‌ترین جنگ‌های ترکیبی علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور» گفت: در آن روزها، مسئله صرفاً حفظ چند سامانه فنی نبود؛ موضوع، حفظ جریان زندگی مردم، استمرار خدمات عمومی و جلوگیری از اختلال در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور بود.

وی افزود: بسیاری تصور می‌کردند با محدودیت‌های گسترده اینترنت جهانی، و صدمات عمیق به بیش از ۵٠٠ سایت مخابراتی، جریان خدمات در کشور متوقف خواهد شد، اما شبکه ارتباطی داخلی ایران ظرفیت ارزشمندی از خود نشان داد.

چیت‌ساز با اشاره به عملکرد زیرساخت‌های حیاتی کشور در روزهای بحران تصریح کرد: شبکه بانکی کشور فعال ماند، میلیون‌ها تراکنش بدون توقف انجام شد، سامانه‌های دولت الکترونیکی به خدمت ادامه دادند، زنجیره آموزش دیجیتال کشور حفظ شد و خدمات امدادی و عمومی دچار اختلال فراگیر نشد. و هیچ بسته یا نامه ای بر زمین نماند!

دبیر همایش «شریان‌های ارتباطی پایدار ایران» تأکید کرد: این تاب‌آوری حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت، طراحی شبکه، ارتقای امنیت سایبری و مهم‌تر از همه، مجاهدت نیروهای انسانی متخصص کشور بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از کارکنان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به‌عنوان «قهرمانان خاموش روزهای بحران» یاد کرد و گفت: مهندسان شبکه، متخصصان امنیت سایبری، نیروهای عملیاتی، تکنسین‌های فیبر نوری، کارکنان مراکز داده، اپراتورها، کارکنان پست و پست‌بانک و فعالان زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، شبانه‌روز برای حفظ شریان‌های حیاتی کشور تلاش کردند.

چیت‌ساز افزود: «بعضی از این عزیزان در مسیر خدمت به خانه بازنگشتند. امروز وقتی از تاب‌آوری دیجیتال سخن می‌گوییم، درباره انسان‌هایی حرف می‌زنیم که زیر فشار تهدید و موشک، اجازه ندادند امید و ارتباط در این سرزمین خاموش شود.»

وی با بیان اینکه «قدرت کشورها در جهان امروز با ظرفیت دیجیتال و تاب‌آوری شبکه‌هایشان سنجیده می‌شود»، اظهار کرد: امنیت سایبری، زیرساخت ابری، هوش مصنوعی، داده و ارتباطات، بخشی از مؤلفه‌های قدرت ملی در قرن بیست‌ویکم هستند و ایران باید از تجربه جنگ اخیر برای ساخت آینده‌ای قوی‌تر استفاده کند.

معاون وزیر ارتباطات همچنین خواستار تقویت زیرساخت‌های پایدار ارتباطی، توسعه اقتصاد دیجیتال و به‌رسمیت‌شناختن دسترسی پایدار و باکیفیت مردم به ارتباطات به‌عنوان یک حق بنیادین شد.

وی در پایان با ادای احترام به شهدای عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور گفت: «امیدواریم این همایش، نقطه آغاز یک گفت‌وگوی ملی درباره آینده تاب‌آوری دیجیتال ایران باشد؛ آینده‌ای که در آن، ایران باتکیه بر دانش، سرمایه انسانی و همبستگی ملی، به یکی از قدرت‌های پایدار دیجیتال منطقه تبدیل شود.»