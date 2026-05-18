به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: والدین میتوانند نوآموزان خود را که متولد دوم مهر ۱۳۹۸ تا اول مهر ۱۳۹۹ هستند و سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی را انجام دادهاند از اول خرداد ماه در دبستان مورد نظر نام نویسی کنند.
پیشبینی میشود امسال ۲۲ هزار ۶۷۲ نوآموز در گیلان تحصیل در پایه اول دبستان را از ابتدای مهر آغاز کنند.
هیچ دانشآموزی بدون سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نمیتواند وارد کلاس اول شود و والدین برای سنجش سلامت نوآموزان خود، باید تا ۳۱ اردیبهشت، به سامانه «سیرت ۲» به نشانی https://sirat۲.csdeo.ir مراجعه و برای سنجش آنها نوبت بگیرند.
