بازدید سخنگوی دولت از ستاد برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، با حضور در ستاد برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، از بخشهای مختلف این رویداد بازدید کرد.
مهاجرانی در جریان این بازدید، ضمن حضور در مرکز تماس و پاسخگویی نمایشگاه، در جریان روند خدماترسانی به مخاطبان، نحوه پاسخگویی به خریداران و فرآیند پشتیبانی این رویداد فرهنگی قرار گرفت.
وی همچنین در آیین رونمایی از کتاب «باردیگر یوسف؛ ماجرای کتاب خواندنی خون دلی که لعل شد در صحنه بینالملل» در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران شرکت کرد؛ اثری که به روایت و بازخوانی ابعاد بینالمللی کتاب «خون دلی که لعل شد» میپردازد.
همچنین در این بازدید از بخش مانیتورینگ بازدید و در جریان آخرین اطلاعات لحظهای مربوط به روند خرید، فروش و فرآیند ارسال کتابها قرار گرفت و نحوه رصد و پایش دادههای مرتبط با عملکرد نمایشگاه را بررسی کرد.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ۲۶ اردیبهشتماه آغاز شده و تا دوم خرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد.
این نمایشگاه با امکان خرید آنلاین کتاب، ارائه تخفیف و یارانه خرید، دسترسی ۲۴ ساعته و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور در حال برگزاری است. علاقهمندان برای بازدید و خرید کتاب میتوانند به سامانه نمایشگاه مجازی کتاب تهران مراجعه کنند.
