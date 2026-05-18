به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی موسوی فرزند شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی، شش کتاب که مورد علاقه و توجه این شهید گرانقد بوده را معرفی کردند.
«آن سوی مرگ»: این کتاب نوشته جمال صادقی است که تلاش میکند از طریق مصاحبه با افرادی که ادعا دارند که مرگ را دیده و تجربه کردهاند، این حس و این تجربه پیچیده و ماورایی را به خوانندگان ارائه دهند.
«انسان ۲۵۰ ساله»: کتابی است که حاوی بخشهایی از سخنان شهید آیتالله خامنهای، رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، درباره زندگی سیاسی امامان شیعه را بیان میکند.
«صراحت تمام عیار»: این اثر نوشته کیم اسکات و ترجمه سعید قدوسینژاد است و انتشارات آریانا قلم آن را منتشر کرده است. با خواندن این کتاب یاد میگیریم چگونه رئیس قاطعی باشیم و انسانیتمان را هم از دست ندهیم. صراحت تمام عیار، ساختن روابط خوب را محور کار رئیسها میداند: «اگر فکر میکنید میتوانید این کارها را (مسئولیتهایی را که در مقام مدیر بر عهده دارید) بدون روابط مستحکم انجام دهید، دارید با خودتان شوخی میکنید.»
«مدیرانههای ایرانی»: سیری در جنبه های نظری و اجرایی مدیریت در تاریخ ایران.
«ترکههای درخت آلبالو»: اثر اکبر خلیلی، داستانی از زندگی شهید ایرج نصرتزاد در ماههای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی و شروع درگیرها در کردستان است.
«ما همه سرباز بودیم»: خاطرات مهدی تجر که با زبانی داستانی و به زیبایی نوشته شدهاند، روایتی منسجم و به هم پیوسته از روزهایی غرور آمیز و در عین حال تلخ و غمبار در جبهههای جنگ تحمیلی و اردوگاه اسرای ایرانی. تجر در این کتاب، روزگار و سیر زندگی گروهبان وظیفهای را شرح میدهد که دوران سربازیاش را میگذراند؛ جوانی بیستساله که از گرگان به جنوب میرود و در اوج جوانی و شادابی، اسیر بعثیها میشود و هر دو پایش را از دست میدهد.
«نبرد خندق»: کمیک استریپ نبرد خندق، ماجرای جنگ خندق و رشادتهای حضرت علی(علیه السلام) در این جنگ را بیان میکند.
نظر شما