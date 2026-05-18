۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

ابطحی: شهید امیرعبداللهیان علمدار دیپلماسی مقاومت بود

دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین گفت: شهید حسین امیرعبدالهیان طی سه سالی که در وزارت امور خارجه بود، با افتخار علمدار دیپلماسی مقاومت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی ابطحی، دبیرکل کنفرانس انتفاضه فلسطین در مراسم دومین سالگرد شهید حسین امیرعبدالهیان، اظهار کرد: خودم را بسیار مدیون شهید امیرعبدالهیان می‌دانم. زمانی که عراق اشغال شد، خدمت سردار سلیمانی گفتم که امروز محوری در حال تولد است (محور مقاومت) که نیاز به یک سخنگوی دیپلماسی دارد و باید فراتر از مرزها صحبت کند؛ وقتی آقای امیرعبدالهیان به مجلس آمد، ما آن سخنگو را پیدا کردیم.

وی ادامه داد: زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد، من اعلام کردم که آقای امیرعبدالهیان گزینه مناسبی برای این موقعیت است.

ابطحی افزود: طی سه سالی که ایشان در وزارت خارجه بود، با افتخار علمدار دیپلماسی مقاومت شد.

نفیسه عبدالهی

