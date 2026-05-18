به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «میگل دیاز کانل» رئیسجمهور کوبا هشدار داد که هر گونه حمله نظامی به کوبا باعث به راه افتادن حمام خون و عواقبی غیرقابل محاسبه خواهد شد.
رئیس جمهور کوبا ضمن هشدار درباره خطر تهدیدات آمریکا درباره تجاوز نظامی به کشورش افزود: صرف تهدید به استفاده از زور، یک جنایت بینالمللی است که صلح و ثبات در منطقه را تهدید میکند.
وی تصریح کرد: کوبا تهدید برای هیچ کشوری نیست و هیچ برنامه یا نیت خصمانهای نسبت به ایالات متحده یا هیچ کشور دیگری ندارد این در حالی است که هاوانا سالهاست که مورد تجاوز چندجانبه واشنگتن قرار گرفته است.
«میگل دیاز کانل» تأکید کرد که کشورش حق مشروع دفاع از خود در برابر هرگونه تجاوز نظامی را دارد.
