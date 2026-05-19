۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۷

کانل: اقدامات آمریکا علیه کوبا نسل کشی است

رئیس جمهور کوبا از اقدامات آمریکا علیه این کشور انتقاد و آن را نسل کشی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا تاکید کرد:اقدام آمریکا در تحت پیگرد قرار دادن طرف هایی که می خواهند به کوبا سوخت بفروشند غیر اخلاقی و غیر قانونی است.

وی اضافه کرد: محاصره و تحریم شرکت هایی که قصد فروش کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و دارو به کوبا را دارند غیر اخلاقی و غیر قانونی به شمار می رود.

کانل تصریح کرد: مجازات دسته جمعی که ملت کوبا در معرض آن قرار گرفته یک نسل کشی به شمار می رود که نهادهای بین المللی باید آن را محکوم کرده و عاملان آن را محاکمه کنند.

رئیس‌جمهور کوبا روز گذشته نیز هشدار داد که هر گونه حمله نظامی به کوبا باعث به راه افتادن حمام خون و عواقبی غیرقابل محاسبه خواهد شد.

      آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند

