به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرح حفظ اشتغال در بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم در چارچوب مصوبات کارگروه اقتصادی دولت و با هدف تأمین سرمایه در گردش کوتاهمدت، کمک به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و حفظ اشتغال در بنگاههای اقتصادی آسیبدیده اجرا شده است.
پس از پایان این مرحله، قرار است طرح اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ویژه حمایت از استمرار تولید و خدمات بنگاه های اقتصادی، انجام شود که به زودی اطلاع رسانی درباره آن آغاز می شود.
بر اساس آمارهای اعلام شده، تاکنون بیش از ۵۱ هزار متقاضی در این طرح ثبتنام کردهاند که حدود ۴۰ درصد از آنها مشمول دریافت تسهیلات شناخته شدهاند. همچنین تاکنون حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ بنگاه با اشتغال ۳۳۵ هزار نفر به شبکه بانکی معرفی شدهاند و از طریق ۱۰ بانک عامل، مجموعاً ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی برای آنها در نظر گرفته شده است.
این طرح در سه مرحله برای بنگاههای اقتصادی با اندازههای مختلف اجرا شده است. در مرحله نخست بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار امکان ثبتنام در سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir را داشتند. در ادامه، بنگاههای یکنفره نیز مشمول دریافت تسهیلات حمایتی شدند و در مرحله سوم نیز ثبتنام بنگاههای دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی کار آغاز شد.
در حال حاضر مهلت ثبتنام و دریافت غیرحضوری تسهیلات برای بنگاههای یکنفره مشمول طرح تمدید شده است. متقاضیانی که پیشتر از طریق پیامک مشمول بودن آنها اعلام شده، میتوانند با مراجعه به سامانه «دیما» بانک ملت به نشانی https://dima.bankmellat.ir درخواست خود را ثبت کنند.
بنگاه های مشمول دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار و همچنین بنگاههای بالای ۵۰ نفر هم میتوانند برای ثبت نام به سامانه kat.mefa.ir مراجعه کنند.
همچنین متقاضیان در صورت نیاز به دریافت راهنمایی بیشتر میتوانند با مرکز تماس ۸۹۰۰ ارتباط برقرار کنند.
طرح «حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار» بخشی از بستههای حمایتی دولت برای افزایش تابآوری اقتصادی بنگاهها و جلوگیری از اختلال در فعالیت کسبوکارهای آسیبدیده در شرایط جنگی به شمار میرود. انتظار میرود با تداوم اجرای این طرح، زمینه حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی در استانها و رستههای آسیبدیده تقویت شود.
