صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آبوهوای کشور از تداوم فعالیت سامانه بارشی، در بسیاری از استانها خبر داد و گفت: امروز (سهشنبه، ۲۹ اردیبهشت)، در برخی مناطق استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران، ارتفاعات سمنان و گلستان، شمال خراسان جنوبی، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال کردستان، کرمانشاه، کرمان، همدان و مرکزی، رگبار پراکنده باران پیشبینی میشود.
وی افزود: فردا (چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت) نیز فعالیت سامانه بارشی در شمال غرب، ارتفاعات و دامنههای البرز، استانهای ساحلی دریای خزر، شمال شرق و شرق کشور ادامه خواهد داشت.
تداوم بارش و رعدوبرق در شمال و شمالشرق کشور
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت) و جمعه (یکم خرداد) نیز در شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنههای البرز و شمال شرق کشور، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: طی سه روز آینده، وزش باد نسبتاً شدید و گاهی همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در اغلب مناطق کشور رخ خواهد داد.
ضیائیان با اشاره به تشدید وزش باد در برخی مناطق کشور گفت: امروز در مرکز کشور، جنوب دامنههای جنوبی البرز و شمال شرق و فردا در مرکز و جنوب کشور، شدت وزش باد بیشتر خواهد بود.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی بیان کرد: احتمال انتقال گردوغبار از کشور عراق به مناطق جنوب غرب کشور طی امروز دور از انتظار نیست؛ موضوعی که میتواند موجب کاهش کیفیت هوا در برخی استانها شود.
وضعیت آبوهوای تهران؛ رگبار، رعدوبرق و کاهش دما
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران اظهار کرد: آسمان تهران امروز کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی میشود و کمینه دمای تهران ۱۶ و بیشینه دمای پایتخت ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی ادامه داد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمهابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ خواهد داد؛ همچنین تا روز پنجشنبه، با عبور متناوب امواج بارشی، در نیمه شمالی استان تهران رگبار، رعدوبرق و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ پیشبینی میشود.
ضیائیان افزود: در نیمه جنوبی و غربی استان تهران نیز در بعضی ساعات وزش باد شدید مورد انتظار است.
وی درباره تغییرات دمایی استان تهران گفت: همچنین امروز روند افزایش نسبی دما و از روز چهارشنبه کاهش نسبی دما در سطح استان تهران پیشبینی میشود.
هشدار نارنجی هواشناسی؛ ۱۰ استان درگیر بارشهای رگباری
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۱۰ استان کشور اظهار کرد: امروز در نیمه شمالی استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین نیمه غربی استان کردستان، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیشبینی میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه نیز استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان، شرق مازندران و ارتفاعات شمال شرق استان تهران تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.
