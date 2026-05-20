۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲

ورود موج بارشی جدید به کشور از فردا؛هشدار بارش تگرگ به کشاورزان زنجانی

یک کارشناس هواشناسی با اشاره به ورود موج جدید بارشی از فردا، گفت: احتمال بارش تگرگ در زنجان تا جمعه وجود دارد و کشاورزان باید نسبت به سامانه‌های ضدتگرگ و اتخاذ تمهیدات لازم اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت)، همانند روز گذشته، در برخی مناطق کشور رگبار باران ادامه دارد و شدت بارش‌ها در شمال‌غرب، از جمله استان اردبیل، قابل توجه بوده است.

وی افزود: با تقویت فعالیت سامانه بارشی، امروز شدت بارندگی‌ها در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، مازندران، خراسان رضوی و دامنه‌ها و ارتفاعات استان سمنان افزایش می‌یابد و به همین دلیل نسبت به احتمال وقوع سیلاب و بالا آمدن ناگهانی آب هشدار داده می‌شود.

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: برای امروز در استان‌های خراسان جنوبی، نیمه شمالی اصفهان، تهران، قم، البرز، گیلان، اردبیل و همچنین مناطق شرقی و شمالی آذربایجان شرقی نیز بارندگی پیش‌بینی شده و این شرایط جوی با وزش باد همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: در استان سیستان و بلوچستان، به‌ویژه مناطق شمالی و مرکزی از جمله زاهدان، میرجاوه، خاش، تفتان و زابل، از امروز تا فردا (پنجشنبه، ۳۱ اردیبهشت) افزایش سرعت وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد و شدت وزش باد در برخی مناطق به حدی خواهد رسید که خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی را به همراه دارد.

اصغری تصریح کرد: همچنین در بازه زمانی امروز تا روز شنبه (۲ خرداد)، وقوع طوفان گردوخاک و حتی طوفان شن در استان کرمان دور از انتظار نیست و به شهروندان توصیه می‌شود تا پایان هفته از فعالیت‌های کویرنوردی در این استان خودداری کنند.

وی گفت: استان زنجان که یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور به شمار می‌رود، از امروز تا جمعه در معرض بارش تگرگ قرار دارد و لازم است کشاورزان نسبت به آماده‌سازی سامانه‌های ضدتگرگ و اتخاذ تمهیدات لازم اقدام کنند.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: از فردا نیز موج جدیدی از سامانه بارشی از سمت شمال‌غرب وارد کشور می‌شود و در برخی مناطق سبب تشدید بارش‌ها و ناپایداری‌های جوی خواهد شد.

زهره آقاجانی

