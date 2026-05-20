سامانه بارشی جدید تا روز جمعه در تهران و ۲۳ استان دیگر فعال است

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت)، گستره بارش‌ها در شرق سواحل دریای خزر، شمال شرق کشور، دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های تهران و سمنان و همچنین نیمه شمالی استان‌های اصفهان و یزد خواهد بود.

وی افزود: شدت بارش‌ها امروز در استان‌های گلستان و خراسان شمالی بیشتر خواهد بود و در مناطق جنوب شرق و شرق کشور نیز افزایش وزش باد و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین اوایل شب، سامانه بارشی از شرق کشور خارج می‌شود، اما همزمان در شمال غرب کشور افزایش ابر و وقوع رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده، بیان کرد: فردا (پنجشنبه، ۳۱ اردیبهشت)، با عبور موج جدیدی از غرب کشور، در مناطق شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز شامل استان‌های قزوین، البرز و تهران و همچنین ارتفاعات زاگرس مرکزی، افزایش ابر، رگبار باران و ناپایداری‌های جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در مناطق مرزی غرب و جنوب غرب کشور نیز نفوذ گردوغبار از کشور عراق سبب کاهش کیفیت هوا و افت شعاع دید خواهد شد.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی تصریح کرد: روز جمعه (یکم خرداد) در نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی و بارندگی رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: همزمان در نواحی مرکزی، جنوب، شرق و جنوب شرق کشور افزایش وزش باد و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: روز شنبه (۲ خرداد) تنها در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات شمال خراسان رضوی افزایش ابر، گاهی رگبار پراکنده و وزش باد رخ می‌دهد و در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر خواهد شد.

ضیائیان از کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی روز پنجشنبه خبر داد و گفت: آسمان تهران امروز نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد شدید، رگبار و رعدوبرق و احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و حداقل دمای تهران ۱۶ و حداکثر دما ۲۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه‌های بارشی در کشور، تاکید کرد: امروز در استان‌های مازندران، تهران، البرز، سمنان، قم، خراسان جنوبی، نیمه شمالی یزد و مناطق شرقی و شمالی اصفهان، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، احتمال تگرگ در مناطق مستعد، گردوخاک و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: فعالیت این سامانه بارشی روز پنجشنبه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، اردبیل، کرمانشاه، ارتفاعات سمنان، گلستان، گیلان، مازندران، خراسان شمالی، زنجان، همدان، قزوین، شمال اصفهان، قم، تهران، البرز، خراسان رضوی و مرکزی ادامه خواهد داشت.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: روز جمعه نیز استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، اردبیل، مازندران، گلستان، کرمانشاه، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و شمال استان‌های سمنان و کردستان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.