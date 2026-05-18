طوفان بشری مردم یمن در حمایت از قرآن، مسجدالاقصی و مقاومت لبنان+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هزاران یمنی با برگزاری راهپیمایی گسترده در شهرهای صنعا و صعده حمایت خود را از قرآن و مسجدالاقصی اعلام و تأکید کردند که در کنار مردم و مقاومت لبنان باقی خواهند ماند و برای هر گونه تقابل با دشمن آماده هستند.

در بیانیه راهپیمایی یمنی ها که با عنوان «یاری قرآن و مسجدالاقصی، همبستگی با لبنان و تأکید بر آمادگی کامل» برگزار شد، آمده است: ما توهین‌های مکرر به قرآن کریم و هتک حرمت مسجدالاقصی توسط صهیونیست‌ها را محکوم می‌کنیم. در برابر توهین‌های تازه و کارزارهای مداوم صهیونیستی به هر شکلی، سکوت نخواهیم کرد.

از مسلمانان جهان و ملت‌های امتمان دعوت می‌کنیم تا در راه خداوند حرکت جدی کرده، پویش های تحریم را تشدید و در راهپیمایی‌های میلیونی خشمگین شرکت کنند. از مسلمانان می‌خواهیم در برابر نقشه صهیونیستی و کارزارهای خصمانه‌اش علیه امت، دشمنی‌اش با اسلام، قرآن و پیامبر و هتک حرمت مسجدالاقصی، بایستند.

ما بر موضع ثابت قرآنی، دینی و اخلاقی خود در حمایت از مردم خود در غزه و تلاش برای آزادی مسجدالاقصی و هر وجب از سرزمین فلسطین تأکید می‌کنیم. به برادران مجاهدمان در گردان‌های قسام، شهادت فرمانده مجاهد عزالدین حداد را تسلیت و تبریک می‌گوییم. ما بر ایستادگی خود در کنار اسیران فلسطینی محبوس در زندان‌های یهودیان تأکید کرده و همبستگی کامل خود را با حزب‌الله اعلام و از مواضع دردناک آن برای رژیم صهیونیستی تمجید می‌کنیم.

ما بر آمادگی کامل خود در برابر هرگونه تحول یا تشدید جدید از سوی آمریکا و اسرائیل که منطقه و امت اسلامی ما را هدف قرار دهد، تأکید می‌کنیم.

مردم ما با هویت ایمانی خود، در میدان جهاد حاضرند و در برابر خطرات و هجوم کافرانه آمریکایی-اسرائیلی علیه اسلام و مسلمانان سستی نخواهند کرد. ما بر موضع حق ثابت خواهیم ماند، به ندای مسئولیت پاسخ داده و با تمام قدرت زیر پرچم رهبر انقلاب حاضر خواهیم بود.

ما امت و مردم خود را به تمسک به قرآن، هدایت‌جستن از آن، حفظ هویت ایمانی و هوشیاری در برابر روش‌های جنگ نرم دشمن دعوت می‌کنیم.