۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

کشت کلزا در ۱۳۰۰ هکتار از مزارع بهشهر

بهشهر - مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: امسال هزار و ۳۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت این محصول استراتژیک رفته است.

سمیه حسنی در گفت وگو با خبرنگار مهر از ارزیابی میدانی مراکز خرید تضمینی کلزا در این شهرستان خبر داد و گفت: امسال ۱۳۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی بهشهر زیر کشت این محصول استراتژیک رفته است.

وی با اشاره به بازدید از مراکز خرید کلزا در ساحل حسین‌آباد و بهپاک بهشهر اظهار داشت: این بازدیدها با هدف بررسی روند دریافت محصول، شرایط نگهداری، ثبت و تحویل کلزا و همچنین آمادگی برای خدمت‌رسانی به کشاورزان انجام شده است.

وی با بیان اینکه خرید به موقع کلزا نقش مهمی در رضایت کشاورزان دارد، تصریح کرد: در جریان این ارزیابی‌ها بر تسریع فرآیند خرید، رعایت حقوق کشاورزان، دقت در توزین و ثبت محصول تأکید شد تا محصول تولیدکنندگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن خریداری شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان با همکاری مراکز خرید، روند خرید کلزا را مستمر دنبال می‌کند تا دغدغه کشاورزان کاهش یابد و چرخه تولید تقویت شود.

