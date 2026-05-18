کشت کلزا در ۱۳۰۰ هکتار از مزارع بهشهر

سمیه حسنی در گفت وگو با خبرنگار مهر از ارزیابی میدانی مراکز خرید تضمینی کلزا در این شهرستان خبر داد و گفت: امسال ۱۳۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی بهشهر زیر کشت این محصول استراتژیک رفته است.

وی با اشاره به بازدید از مراکز خرید کلزا در ساحل حسین‌آباد و بهپاک بهشهر اظهار داشت: این بازدیدها با هدف بررسی روند دریافت محصول، شرایط نگهداری، ثبت و تحویل کلزا و همچنین آمادگی برای خدمت‌رسانی به کشاورزان انجام شده است.

وی با بیان اینکه خرید به موقع کلزا نقش مهمی در رضایت کشاورزان دارد، تصریح کرد: در جریان این ارزیابی‌ها بر تسریع فرآیند خرید، رعایت حقوق کشاورزان، دقت در توزین و ثبت محصول تأکید شد تا محصول تولیدکنندگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن خریداری شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان با همکاری مراکز خرید، روند خرید کلزا را مستمر دنبال می‌کند تا دغدغه کشاورزان کاهش یابد و چرخه تولید تقویت شود.