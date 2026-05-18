کرملین: هیچ ارتباطی میان سفرهای ترامپ و پوتین به چین نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: در سفر قریب‌ الوقوع پوتین به چین، طیف وسیعی از موضوعات مربوط به روابط دوجانبه میان روسیه و چین مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه سپس اضافه کرد: در جریان سفر پوتین به چین حدود ۴۰ سند میان دو کشور به امضا خواهد رسید. اسنادی که قرار است به امضا برسد، مربوط به تعمیق روابط دو کشور در حوزه‌ های صنعت، حمل و نقل و انرژی هسته‌ ای است. پوتین و شی جین پینگ بیانیه مشترکی را در مورد تقویت مشارکت راهبردی امضا خواهند کرد.

یوری اوشاکوف در ادامه افزود: ۵ معاون نخست وزیر، ۸ وزیر، روسای بانک مرکزی و چندین شرکت دولتی و مدیران منطقه‌ای پوتین را در سفر به چین همراهی خواهند کرد. هیچ ارتباطی میان سفر ترامپ و سفر پوتین به چین وجود ندارد؛ زمان سفر رئیس جمهور روسیه از قبل توافق شده بود.