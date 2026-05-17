به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی دیلی میل فاش کرد که کر استارمر نخست وزیر انگلیس به نزدیکان خود گفته که قصد دارد استعفا دهد اما این اقدام را بر اساس شروط خود انجام می دهد.

در این گزارش آمده است، استارمر از اوضاع سیاسی خبر دارد و می داند که نمی توان آشفتگی کنونی را حل کرد. او قصد دارد برای دور گزیدن از درگیری علنی بر سر رهبری حزب کارگر استعفا دهد و یک جدول زمانی برای این کار مشخص کند.

دیلی میل اضافه کرد، زمان استعفای استارمر هنوز مشخص نیست و نزدیکان وی از او می خواهند تا زمان مشخص شدن نتایج انتخابات حوزه مکرفیلد در منچستر دست نگه دارد. در این انتخابات شهردار منچستر نامزد شده و از وی به عنوان جانشین احتمالی استارمر یاد می کنند.

پیشتر نیز روزنامه دیلی تلگراف گزارش داد، احتمال آن که کر استارمر نخست وزیر انگلیس از سمت خود به نفع شهردار منچستر کناره گیری کند وجود دارد.

منابع آگاه اعلام کردند، استارمر در حال بررسی تمام گزینه ها است و ممکن است به صورت داوطلبانه استعفا دهد. این در حالی است که وی علنا اعلام کرده بود به فعالیتش ادامه می دهد. اگر تمام گروه های سیاسی در حزب کارگر حول محور شهردار منچستر توافق کنند تحقق این سناریو محتمل است.