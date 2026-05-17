۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۰

تایمز: انگلیس برای جنگ آماده می‌شود

یک رسانه انگلیسی از افزایش بودجه دفاعی انگلیس خبر داد و هدف از آن را آماده شدن برای جنگ های آینده اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «تایمز» به نقل از منابع بلندپایه در بخش دفاعی گزارش داد کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس قصد دارد برای حفظ موقعیت سیاسی خود، افزایش ۱۸ میلیارد پوندی بودجه دفاعی این کشور را تصویب کند.

به گفته منابع آگاه، این سرمایه‌گذاری به نیروهای مسلح انگلیس اجازه خواهد داد نوسازی شده و برای جنگ‌های آینده آماده شوند.

از زمان شروع جنگ اوکراین، انگلیس و اتحادیه اروپا بودجه های دفاعی خود را افزایش داده اند. تهدید آمریکا به خروج از ناتو نیز موجب نگرانی اروپایی ها و انگلیسی ها شده و تولید تسلیحات نظامی را در اولویت قرار داده اند.

    • فرح نجاری IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      با کی میخواد جنگ کنه

