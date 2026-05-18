به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کانال خبری «i۲۴NEWS» رژیم صهیونیستی گزارش داد که برآوردها در اسرائیل، آمریکا و پایتخت‌های بزرگ جهان نشان می دهد که ادامه جنگ ممکن است اقتصاد جهانی را به مرحله پیچیده‌تری سوق دهد.

در ادامه گزارش این رسانه صهیونیستی آمده است: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران آثار مستقیم و شتابانی بر اقتصاد جهانی گذاشته است و هشدارها حاکی از آن است که تأثیر واقعی این جنگ هنوز به طور کامل آشکار نشده است. بیشترین پیامدهای اقتصادی حول تنگه هرمز متمرکز شده و با ادامه محدودیت‌های ایران و افزایش قیمت نفت، اختلال در کشتیرانی، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و کاهش عرضه مواد اولیه و پتروشیمی، صنایع جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.

این گزارش می افزاید: ۲۷۹ شرکت جهانی به جنگ به عنوان یکی از دلایل اصلی اقدامات مالی و ریاضتی خود اشاره کرده‌اند و شرکت‌های هواپیمایی با حدود ۱۵ میلیارد دلار خسارت، بیشترین آسیب را دیده‌اند. برآورد بانک‌های سرمایه‌گذاری جهانی نشان می‌دهد که حاشیه سود شرکتها در دو فصل آینده تحت فشار فزاینده‌ای قرار خواهد گرفت و نگرانی از موج جدید تورم، به ویژه در ایالات متحده و اروپا، به دلیل ادامه افزایش قیمت انرژی و حمل و نقل رو به افزایش است.

کانال «i۲۴NEWS» رژیم صهیونیستی همچنین اذعان کرد: آنچه اکنون در حال رخ دادن است، دیگر فقط بحران انرژی نیست، بلکه آزمونی برای توانایی اقتصاد جهانی در تحمل شوک‌های متوالی ژئوپلیتیکی محسوب می‌شود.