آژیر مرگ در شمال فلسطین اشغالی؛ حملات گسترده موشکی و پهپادی حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که حزب الله در یکی از عملیات های امروز خود، نظامیان اشغالگر را در جنوب لبنان با دست‌کم ۱۰ فروند موشک هدف قرار داده که دو فروند آن از مرزهای شمالی اسرائیل عبور کرده است.

سخنگوی نظامی صهیونیست ها همچنین گفت که لحظاتی قبل یک پهپاد انفجاری حزب الله در منطقه ای در داخل اسرائیل و نزدیک مرز لبنان منفجر شد و پس از انفجار، ترکش های آن در شهرک شومیرا سقوط کرد.

یکی از اعضای شورای شهرک صهیونیست نشین «شومیرا» اذعان کرد: در حملات امروز حزب الله سه پهپاد بدون به صدا درآمدن هیچ گونه آژیر و هشدار در این شهرک منفجر شدند. این اوضاع تا کی باید ادامه پیدا کند؟ منطقه ما را منطقه قرمز جنگی اعلام نمی کنند تا مجبور نشوند به ساکنان آن غرامت و جریمه بپردازند.

این تحولات در حالی است که رسانه های رژیم صهیونیستی از به صدا در آمدن آژیر خطر در شهرک های المالکیه، دیشون و راموت نفتالی در منطقه الجلیل اعلی در شمال فلسطین اشغالی از ترس حملات پهپادی حزب الله خبر دادند.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم از شنیده شدن صدای آژیر خطر و چند انفجار در شهرک کریات شمونه خبر داد و رسانه های عبری اعلام کردند که سامانه های دفاع هوایی در شهرک شلومی فعال شده است.

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که نتانیاهو امشب برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته نشست امنیتی با حضور شمار محدودی از اعضای کابینه خود برگزار خواهد کرد.