متهمان پرونده درگیری منجر به قتل در ایلام خود را به پلیس معرفی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در شهرستان ایلام و متواری شدن تعداد ۳ نفر عوامل دخیل در این حادثه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، رایزنی و برگزاری جلساتی با خانواده متهمان و همچنین استفاده از ظرفیت بزرگان و معتمدین پلیس، موفق شدند زمینه معرفی متهمان را فراهم کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: متهمان در روز جاری با حضور در انتظامی شهرستان چوار، خود را به پلیس معرفی کردند.

سردار سلمانی خاطرنشان کرد: در اجرای دستور مقام قضائی، متهمان جهت سیر مراحل قانونی به زندان مرکزی ایلام معرفی شدند.

سردار سلمانی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، به شهروندان توصیه کردند تا ضمن صبوری دعاوی و اختلافات خود را از طریق مجاری قانونی پیگیری کرده و از هرگونه رفتار هیجانی و خشونت‌آمیز پرهیز کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام در پایان از تلاش و همراهی بزرگان، معتمدین و مصلحان شهرستان شهید پرور چوار در همکاری با پلیس استان و معرفی متهمان به قتل، قدردانی کرد.