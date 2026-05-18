۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

توقیف محموله یک هزار کیلوگرمی مرغ زنده خارج از شبکه در ایلام

ایلام - معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از توقیف یک محموله مرغ زنده خارج از شبکه توزیع به وزن یک هزار کیلوگرم در این استان خبر داد.

مجتبی شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام و با مشارکت معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی و رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ایلام، بامداد دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه یک دستگاه نیسان حامل هزار کیلوگرم مرغ زنده خارج از شبکه توزیع شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: ارزش این محموله بیش از ۳ میلیارد ریال برآورد شده است و پس از توقیف، مرغ‌های زنده برای کشتار به کشتارگاه طیور هدایت شدند.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با تأکید بر اینکه تأمین پایدار امنیت غذایی از اولویت‌های اصلی این سازمان است، گفت: در این راستا با هرگونه عرضه و جابه‌جایی خارج از شبکه برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

شیرخانی خاطرنشان کرد: پرونده فرد متخلف پس از تکمیل مستندات برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

کد مطلب 6834068

