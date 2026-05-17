نصیرپور: فرهنگ و ادب، ارکان اصلی هویت ملی ما هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محفل ادبی «اشراقی» شهرستان سراب صبح یکشنبه با حضور مجید نصیرپور سردهایی، نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی، حسین آذرنیا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سراب، و عباس واحدی، معاون فرماندار این شهرستان، در کتابخانه عمومی آیت الله اشراقی سراب برگزار شد.
این نشست ادبی که با استقبال جمعی از شاعران، ادیبان و علاقهمندان به فرهنگ و ادب فارسی همراه بود، در فضایی صمیمی برگزار شد و حاضران به شعرخوانی و تبادل نظر پیرامون مسائل فرهنگی شهرستان پرداختند.
نصیرپور سردهایی در حاشیه این محفل، ضمن تأکید بر نقش بیبدیل فرهنگ و ادب در تعالی جامعه، اظهار داشت: فرهنگ و ادب، ارکان اصلی هویت ملی ما هستند و سرمایهگذاری در این حوزه، سرمایهگذاری برای آینده جامعه محسوب میشود.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه رفیع حافظ شیرازی در ادبیات فارسی خاطرنشان کرد: در بسیاری از خانههای ایرانی، در کنار قرآن کریم، دیوان حافظ نیز جای دارد. هر بار که دیوان حافظ را میگشاییم، غزلی پیش رویمان قرار میگیرد که گویی نخستین بار است آن را میخوانیم و این یکی از شگفتیهای کلام حافظ است.
وی در ادامه، در فضایی احساسی، غزلی از حافظ را به یاد همرزمان شهید خود قرائت کرد.
گفتنی است «محفل ادبی اشراقی» با هدف ترویج شعر و ادبیات فارسی، ایجاد تعامل میان فرهنگدوستان و مسئولان، و تقویت گفتمان فرهنگی در منطقه، هر دو هفته یکبار در کتابخانه عمومی اشراقی سراب برگزار میشود.
