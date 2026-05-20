احمد نوروزی معاون برون مرزی صداوسیما درباره جنگ اخیر و اینکه چقدر این معاونت سعی کرد در طول جنگ مخاطب جهانی را با اتفاقات کشور و روایت های دست اول آشنا کند؟ به خبرنگار مهر بیان کرد: در جنگ تحمیلی اخیر و با توجه به اتفاقاتی که رخ داد، خبر در اولویت قرار داشت. معاونت برونمرزی همپای سایر بخشهای سازمان تلاش کرد نخستین خبرها را در چارچوب روایت اول و خط خبریای که کشور و سازمان درباره آن تصمیمگیری کردند، بازتاب دهد. به نظر من، مجموعه عملکرد خوبی در این زمینه داشت.
توجه مخاطب انگلیسی زبان، عرب زبان و اسپانیولی به روایت دست اول
وی در پاسخ به اینکه این روایت ها در میان کدام زبان ها بیشتر مورد توجه قرار گرفت؟ توضیح داد: طبیعتاً هر کجا که جامعه مخاطب آن زبان، گستردهتر باشد، میزان مخاطب نیز بیشتر خواهد بود. بر همین اساس، زبان انگلیسی بیشترین مخاطب را داشت و پس از آن زبانهای عربی و اسپانیولی قرار میگیرند و با این اولویت میتوان زبان را دستهبندی کرد.
اقبال به ویدئوهای هوش مصنوعی
معاون برون مرزی صداوسیما با اشاره به بهره گیری از هوش مصنوعی در روایت های خبری و تحلیلی اضافه کرد: در حوزه فرآوری خبر، تحلیل و استفاده از فناوریهای روز، بهویژه هوش مصنوعی، در این دوره شاهد استفاده مطلوبی در فضای کلی رسانه کشور بودیم. هوش مصنوعی بهعنوان مکمل خبر، بهویژه در بخش تحلیل، به شکل گسترده و متنوع در رسانههای معاونت برونمرزی مورد استفاده قرار گرفت. برخی از ویدئوهای تولیدشده نیز بازتاب گستردهای داشتند.
زمان برگزاری جشنواره صبح مشخص نیست
وی درباره دعوت از چهره های رسانه ای بین المللی و برگزاری جشنواره صبح نیز عنوان کرد: قرار بود جشنواره «صبح» در اردیبهشت برگزار شود، اما به دلیل جنگ تحمیلی سوم برگزاری آن به تعویق افتاده است؛ چراکه میخواستیم اقدامات رسانهای تولیدکنندگان و فعالان رسانهای در ایام جنگ نیز بهعنوان یک بخش ویژه در جشنواره دیده شود. بنابراین، زمان برگزاری فعلاً مشخص نیست و نمیتوانیم با قاطعیت اعلام کنیم که این جشنواره به چه تاریخی موکول شده است.
نوروزی در پایان با اشاره به اینکه دعوت از رسانه های بین المللی متوقف نشده است، بیان کرد: تاکنون ۲ تور رسانهای برگزار شده و برخی از اصحاب رسانه غیرایرانی که علاقهمند بودند در این ایام وارد ایران شوند، به کشور آمدند. به نظرم این اقدام نیز بهعنوان یک روایت مکمل، موثر و قابل توجه بود.
