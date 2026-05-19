واردات کشتی‌ گردشگری و شناورهای تفریحی مجاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، امکان ثبت‌سفارش کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری از این محل در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

برای این منظور حالت ثبت سفارش جدید با عنوان واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری از محل آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور در سامانه جامع تجارت ایجاد گردیده است. کاربران می‌بایست برای ثبت‌سفارش از این رویه، حالت ثبت سفارش مذکور را انتخاب نمایند.

همچنین دو وضعیت نمایندگی جدید در سامانه جامع تجارت ایجاد گردیده است:

- وضعیت نمایندگی واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری از محل آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (ویژه سرزمین اصلی)

- وضعیت نمایندگی واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از محل آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)

استفاده از وضعیت نمایندگی مذکور صرفاً برای کدهای تعرفه‌های فایل پیوست امکان پذیر است. لازم به ذکر است امکان پذیر بودن انتخاب نوع کالا مستعمل برای هر تعرفه و حداکثر سال ساخت مجاز آن در فایل اکسل پیوست مشخص شده است.

واردات کالا از این رویه مشمول ممنوعیت‌های وارداتی گروه‌های کالایی (۲) و (۴) نیست.

ثبت سفارش کالاهای موضوع این مصوبه صرفا با محل‌ تأمین ارزهای زیر امکان‌پذیر است:

- از محل صادرات خود

- از محل سپرده خود

- از محل سپرده دیگران

امکان واردات کالاهای مذکور به صورت بدون انتقال ارز با انتخاب محل تامین ارز مجوزهای صادر شده توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز امکان پذیر است.

ثبت سفارش از رویه مذکور صرفا با یکی از نقش‌های بازرگان حقیقی و حقوقی و یا بازرگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان پذیر است.

کالاهای وارداتی از این محل که جهت ایجاد، تجهیز، نوسازی و بهره‌برداری پروژه‌های گردشگری وارد می‌شوند، مشمول معافیت کامل از پرداخت حقوق ورودی هستند.

واردات کالاهای مذکور به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز امکان پذیر می‌باشد و به این منظور کاربر می‌بایست مطابق بند ۲ این اطلاعیه، وضعیت نمایندگی مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را انتخاب نماید.

مجوزهای لازم جهت واردات از رویه مذکور در ادامه مشخص شده است:

- واردات به سرزمین اصلی با نوع عملیات ارزی بانکی: ۱- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (به عنوان سازمان مجوزدهنده ارزی) ۲- سایر مجوزهای مورد نیاز برای کد تعرفه انتخابی

- واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: ۱- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (به عنوان سازمان مجوزدهنده ارزی) ۲- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

- واردات به صورت بدون انتقال ارز و با محل تأمین ارز سرمایه‌گذار خارجی: ۱- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ۲- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی