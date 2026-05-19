اقتصاددان مالزیایی: امنیت انرژی باید محور راهبرد ملی باشد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فری مالزی تودی، سمیرول عارف عثمان، اقتصاددان و استاد دانشگاه فناوری پتروناس، اعلام کرد مالزی باید بهجای تکیه بر راهکارهای کوتاهمدت در برابر شوکهای نفتی، استراتژیهای بلندمدت برای تقویت تابآوری انرژی، تنوعبخشی به منابع و حفظ امنیت ملی خود اتخاذ کند.
وی با اشاره به بحران نفتی سال ۱۹۷۳ گفت مالزی از آن دوران درس مهمی آموخته است؛ زمانی که کشورهای عرب تولیدکننده نفت در بحبوحه جنگ با اسرائیل، تحریم نفتی اعمال کردند و قیمت جهانی نفت چهار برابر شد و اقتصاد جهانی دچار اختلال گسترده گردید.
این استاد دانشگاه تأکید کرد که داشتن منابع نفتی بهتنهایی کافی نیست، بلکه عامل اصلی، کنترل، حکمرانی و امنیت عرضه است. او افزود هرچند شکل بحران امروز متفاوت است، اما اصل درس همان است و امنیت انرژی جداییناپذیر از تابآوری اقتصادی ملی محسوب میشود.
این اظهارات در حالی بیان میشود که تنشها در غرب آسیا به اوج رسیده و ایران با محدودسازی تردد کشتیها در تنگه هرمز، گذرگاهی راهبردی که حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) جهان از آن عبور میکند، بحران عرضه را تشدید کرده است. حدود ۴۰ درصد از واردات نفت خام مالزی نیز از مسیر این تنگه انجام میشود و همین امر این کشور را در برابر افزایش قیمتها و اختلال در عرضه آسیبپذیر کرده است.
در واکنش به این وضعیت، شرکت ملی نفت و گاز مالزی (پتروناس) اعلام کرده است که تأمین سوخت در تمامی جایگاههای خود تا پایان ماه ژوئن تضمین شده است؛ اقدامی که تا حدودی نگرانیها نسبت به کمبود فوری سوخت را کاهش داده است.
با وجود افزایش درآمدهای بینالمللی پتروناس در پی رشد جهانی قیمت نفت، مقامات هشدار دادهاند که هزینه یارانه بنزین پرداختی دولت بخش قابل توجهی از این درآمدها را خنثی میکند. از همین رو، گمانهزنیهایی درباره کاهش سهمیه ماهانه بنزین یارانهای از ۲۰۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر مطرح شده است.
سمیرول عارف عثمان در ادامه تصریح کرد: «هرچند چنین تصمیمی میتواند اثرات کوتاهمدت بحران را کنترل کند، اما دولت باید نگاه بلندمدت داشته باشد. امنیت انرژی باید بهعنوان یکی از ارکان اصلی راهبرد اقتصادی و ملی مالزی در نظر گرفته شود و صرفاً موضوعی منطقهای تلقی نشود.»
وی در پایان گفت دولت برای الهام گرفتن کافی است به تجربه شکلگیری پتروناس بنگرد؛ نمونهای از سیاستگذاری راهبردی که توانست پایهای پایدار برای استقلال انرژی کشور ایجاد کند.
