اعزام مشروط فوتبال به ناگویا/کمیته نمی تواند مانند سال گذشته هزینه کند

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و سومین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک صبح امروز (سه شنبه ۲۹ اردیبهشت) به ریاست محمود خسروی وفا در محل این کمیته برگزار شد.

مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان این نشست با حضور در جمع خبرنگاران در مورد مصوبات آن توضیح داد.

وی در مورد بودجه فدراسیون ها گفت: امسال افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی بودجه داریم و بودجه فدراسیون ها هم به همین اندازه افزایش خواهد یافت. براساس شاخص‌های سال گذشته بودجه‌ها را انطباق می‌دهیم. کارگروهی از اعضای هیئت اجرایی برای رسیدگی به این مساله رسیدگی خواهد کرد و ظرف یکی دو هفته آینده جزئیات بودجه نهایی خواهد شد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک در مورد افزایش دو برابری پاداش طلایی های ناگویا خاطرنشان کرد: جلسه ایی با محوریت بازی‌های آسیایی و سیاست‌ها با وزیر داشتیم، وزیر ورزش دستور پرداخت پاداش ویژه برای مدال طلا دادند. البته کمیته ملی المپیک هنوز در مورد پرداخت پاداش‌ها جمع بندی نداشته و به زودی این کار انجام خواهد شد.

علی نژاد تصریح کرد: البته پاداش ساحلی بازان حاضر در سانیا مستقیما به ورزشکاران پرداخت شده و پاداش مربیان هم به حساب فدراسیون‌ها واریز شده است.

وی در رابطه با حمایت از رشته‌های مدال آور گفت: هیچ ردیفی برای کمک به فدراسیون ها نداریم و از بودجه جاری، اعتبارات شان را پرداخت می‌کنیم. در این مورد شرایط وزارت فرق می‌کند.

وی در این زمینه تصریح کرد: امسال ۴ رویداد اعزام داریم و بار مالی سنگینی ایجاد کرده است. به کارکنان سخت می گیریم که تامین اعتبار کنیم، مسائل اقتصادی برای ما هم مشکلاتی ایجاد کرده است اینطور نیست که فقط فدراسیون ها درگیر شده باشند، در شرایط جنگی هستیم و باید صرفه جویی کنیم. طوری که پارسال هزینه کردیم، امسال نمی توانیم هزینه کنیم. در کل شاخص ها متفاوت شده است، بر اساس ماموریت ها باید از غیر مدال آوران هم حمایت کنیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در رابطه با وعده وزیر ورزش برای تبدیل ۱۳ مدال طلای هانگژو به ۲۵ مدال طلا در ناگویا مطرح شد و اینکه با توجه به شرایط جنگی تحمیل شده دستیابی به این تعداد طلا امکان پذیر است، گفت:

این موضوع را باید از وزیر ورزش پیگیری کنید که این صحبت را مطرح کرده است، من امکان پاسخ دادن را ندارم اما مشخص است طی یک سال گذشته درگیر دوجنگ بودیم، الان در اتش بس هستیم اما باید به تمام جهات فکر کنیم

ما کار خودمان را انجام می دهیم و همه در حال انجام هستند، در همبن شرایط برای نخستین بار در بازی های ساحلی سوم شدیم، گاهی عزم ایرانی کارهایی می کند که قابل پیش بینی نیست.

وی در این رابطه ادامه داد: الان ارزیابی جدیدی در رابطه با مدال آوری در ناگویا ندارم.از چهارشنبه تا اواسط هفته آینده جلسات فشرده ای برای بررسی وضعیت رشته ها داریم، ۳۰ ساعت جلسه فشرده خواهیم داشت، انجا ارزیابی دقیق تر با توجه به آسیب ها خواهیم دلشت.

علی نژاد در ربطه با شرایط تیم فوتبال امید گفت: سه شاخص برای اعزام به ناگویا داریم، رشته و فرد شانس مدال آوری داشته باشد، در رشته هایی که شانس مدال آوری ندارند یک خانم و اقا برای حمایت اعزام شوند و سوم اینکه حضور در ناگویا به کسب سهمیه المپیک کمک کند. اگر فوتبال در این سه شاخص قرار بگیرد، اعزام می شود و اگر نه اعزام نمی شود.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان گفت: تلاش داریم ورزش هم وظیفه اش را در قبال مردم انجام دهد و ما هم شرمنده مردم نشویم.