به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فروش برق خورشیدی در سال ۱۴۰۵ به یکی از جذاب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری و کسب درآمد بلندمدت در ایران تبدیل شده است. با افزایش تعرفه‌های خرید تضمینی برق و حمایت وزارت نیرو از انرژی‌های تجدیدپذیر، بسیاری از افراد و شرکت‌ها به احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و صنعتی روی آورده‌اند. در این سیستم‌ها، پنل‌های خورشیدی انرژی خورشید را به برق تبدیل کرده و اینورترهای متصل به شبکه یا هیبریدی برق تولیدی را برای مصرف یا تزریق به شبکه آماده می‌کنند. همچنین استفاده از باتری خورشیدی در سیستم‌های هیبریدی امکان ذخیره انرژی و تأمین برق در زمان قطعی را فراهم می‌سازد. نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کاهش هزینه برق، می‌توانند درآمد ماهیانه و سالیانه قابل‌توجهی از فروش برق به شبکه سراسری ایجاد کنند.

ورود به حوزه برق خورشیدی و سرمایه‌گذاری در تولید و فروش آن در سال ۱۴۰۵ یکی از نوین‌ترین روش‌های درآمدزایی است. افزایش مصرف و قطعی‌های شبکه‌ی برق، سرمایه‌گذاری در برق خورشیدی را به یکی از روش‌های کسب درآمد بلندمدت در ایران تبدیل کرده است. همچنین وزارت نیرو در مصوبه سال ۱۴۰۵ تعرفه خرید تضمینی برق خورشیدی را نسبت به مصوبه پیشین حدود ۵۰% افزایش داده است. خبر خوب این است که قوانین برای سرمایه ‌گذاری در نیروگاه‌های مجهز به اینورتر هیبریدی نیز در سال جدید کاملا مشخص شده اند.

همه نشانه‌ها بیانگر هموارسازی راه برای برق خورشیدی در ایران است. در این مقاله مراحل راه‌اندازی، اخذ مجوز، تجهیزات و هزینه‌ها را برای احداث یک نیروگاه درآمدزا در ایران بررسی کرده‌ایم تا سرمایه‌گذاران بتوانند با دیدی شفاف‌تر به این راه بنگرند.

نرخ خرید تضمینی برق خورشیدی در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۵، وزارت نیرو مصوبه جدید خرید تضمینی برق خورشیدی را ابلاغ کرد. قیمت خرید تضمینی برق برای نیروگاه‌ها با ظرفیت‌های مختلف مشخص کرد. این تعرفه‌ها در مواردی تا ۵۳% نیز افزایش یافته است. هدف از افزایش تعرفه‌ها، توسعه و تشویق سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های پاک و تسریع روند احداث نیروگاه های خورشیدی در ایران است. تعرفه‌ فروش برق خورشیدی برای مالکان براساس این مصوبه؛ به شرح زیر است:

نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت ۲۰۰ کیلووات و کمتر: هر کیلووات‌ساعت ۵۸۵۴۰ ریال (با۵۳ درصد افزایش نسبت به مصوبه قبلی)

نیروگاه های خورشیدی ۲۰۰ کیلووات و کمتر دارای سیستم ذخیره‌ساز باتری: هر کیلووات‌ساعت ۹۱۱۶۹ ریال

نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت ۲۰۰ کیلووات تا ۱ مگاوات: هر کیلووات‌ساعت ۴۶۳۸۶ ریال (با ۴۷ درصد افزایش نسبت به تعرفه قبلی)

درآمد سالیانه نیروگاه خورشیدی در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

با یک محاسبه ساده می‌توان درآمد سالیانه نیروگاه خورشیدی را براساس تعرفه‌های اعلام شده از طرف وزارت نیرو در سال ۱۴۰۵ را مشخص کرد:

درآمد سالیانه نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلووات و کمتر

یک نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلوواتی، توان تولید ۳۴۰،۰۰۰ کیلووات در سال را دارد. تعرفه خرید برق برای این نوع نیروگاه‌ها برای هر کیلووات‌ساعت معادل ۵۸٬۵۴۰ ریال است. بنابراین با فروش برق به صورت تقریبی درآمدی معادل ۱.۹۹ میلیارد تومان در سال ایجاد می‌کنند.

درآمد سالیانه نیروگاه خورشیدی ذخیره ساز ۲۰۰ کیلووات و کمتر

نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۲۰۰ کیلووات و کمتر که مجهز به سیستم ذخیره انرژی هستند، به شرطی که از شبکه سراسری برق برای شارژ باتری استفاده نکنند، می‌توانند برق تولیدی را با تعرفه ۹۱،۱۶۹ ریال به ازای هر کیلووات به فروش برسانند. به عبارتی می‌توانند در سال درآمدی معادل ۳.۱ تومان برای سرمایه‌گذار ایجاد کنند.

درآمد سالیانه نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ کیلووات تا ۱ مگاوات

یک نیروگاه خورشیدی ۱ مگاواتی، توان تولید ۱،۷۰۰،۰۰۰ کیلووات برق را در یک سال دارد که با تعرفه ۴۶،۳۸۶ ریال به ازای هر کیلووات، به صورت تقریبی در یکسال ۷.۸ میلیارد تومان درآمدزایی خواهد داشت.

مناطق مرکزی ایران و پتانسیل فروش برق خورشیدی

اولین گام راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی انتخاب موقعیت مکانی مناسب است. نیروگاه‌های خورشیدی صنعتی معمولاً در زمین‌های بزرگ، شهرک‌های صنعتی، زمین‌های کشاورزی با تابش بالا اجرا می‌شوند. نیروگاه‌های کوچک و خانگی امکان نصب روی پشت بام ساختمان را دارند. مناطق مرکزی کشور ایران با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در یک سال، پتانسیل طلایی را برای این حوزه دارا است.

در شهرهایی مثل یزد، کرمان، شیراز، اصفهان و خراسان جنوبی تولید برق می‌تواند به حدود ۱.۹ تا ۲ میلیون کیلووات‌ساعت در سال برسد. در این حالت درآمد سالیانه می‌تواند حتی به حدود ۹ تا ۹.۵ میلیارد تومان در سال نیز نزدیک شود.

برای فروش برق خورشیدی چه تجهیزاتی نیاز است؟

برای احداث یک نیروگاه خورشیدی، استفاده از تجهیزات استاندارد اهمیت بسیار زیادی دارد. کیفیت تجهیزات مستقیماً بر میزان تولید برق و درآمد نهایی نیروگاه تأثیر می‌گذارد. مهم‌ترین تجهیزات شامل موارد زیر هستند:

پنل خورشیدی

اینورتر متصل به شبکه یا هیبریدی

سازه نگهدارنده پنل

تابلو برق صنعتی

تجهیزات حفاظتی

کابل‌های DC و AC

ترانسفورماتور

سیستم مانیتورینگ

در این سیستم، پنل‌های خورشیدی نور خورشید را دریافت کرده و آن را به برق DC تبدیل می‌کنند. سپس این برق وارد اینورتر خورشیدی می‌شود تا به برق AC تبدیل گردد؛ یعنی همان نوع برقی که در خانه‌ها، کارخانه‌ها و شبکه برق سراسری استفاده می‌شود.

در نیروگاه‌های متصل به شبکه، برق تولیدشده ابتدا می‌تواند برای مصرف ساختمان استفاده شود و مازاد آن از طریق کنتور دوطرفه به شبکه برق تزریق می‌شود. شرکت برق نیز میزان برق تحویلی را ثبت کرده و هزینه آن را طبق تعرفه‌های خرید تضمینی پرداخت می‌کند.

فروش برق خورشیدی با اینورتر هیبریدی، قانون جدید ۱۴۰۵

در مصوبه ابلاغی سال ۱۴۰۵، یک در جدید برای فروش برق باز شده است و بیشترین تعرفه خرید به نیروگاه‌های ذخیره ساز (هیبریدی) تعلق می‌گیرد. به عبارتی نیروگاه‌های خورشیدی که از اینورتر هیبریدی برخوردار هستند و ضمن تزریق برق تولیدی به شبکه، امکان ذخیره سازی در باتری خورشیدی محلی را نیز دارند.

محدودیت و مزایای استفاده از اینورتر هیبریدی

در مصوبه ۱۴۰۵، استفاده از اینورتر هیبریدی در نیروگاه به شرطی مجاز دانسته شده که نیروگاه از برق شبکه سراسری برای شارژ باتری استفاده نکند. ضمنا مالک موظف است به ازای هر کیلووات ظرفیت پنل، ۱.۵ کیلووات ساعت باتری ذخیره ساز تهیه نماید.

مهم‌ترین مزیت اینورترهای هیبریدی استقلال از شبکه سراسری است. به عبارتی نیروگاه‌های هیبریدی، برخلاف نیروگاه‌های متصل به شبکه عادی در زمان قطعی برق، متوقف نمی‌شوند بلکه در زمان قطعی، برق تولیدی پنل ها در باتری محلی ذخیره خواهد شد.

نکات مهم درباره درآمد واقعی برق خورشیدی

هرچند هزینه تجهیزات برای برق خورشیدی فقط یکبار پرداخت خواهد شد و عمر آن‌ها ممکن است به بیش از ۱۰ سال برسد ولی نگاه واقع بینانه این است که سرمایه گذار باید هزینه های جانبی را نیز در نظر بگیرد و از درآمد خورشیدی کسر کند تا اعداد واقعی به دست آیند. این موارد معمولا شامل موارد زیر است:

نگهداری نیروگاه

شستشوی پنل‌ها

حقوق اپراتور یا نگهبانی

بیمه تجهیزات

مالیات احتمالی

استهلاک تجهیزات

تعمیرات اینورتر

هزینه زمین یا اجاره

اما مزیت مهم نیروگاه خورشیدی این است که هزینه سوخت ندارد و معمولاً هزینه نگهداری آن نسبت به بسیاری از کسب‌وکارها پایین‌تر است.

خرید تجهیزات استاندارد برق خورشیدی

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.