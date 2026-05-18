بیش از ۱۶ هزار پیوند عضو رایگان در فارس انجام گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش غلامی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از انجام ۱۶ هزار و ۱۰۰ پیوند عضو در مرکز پیوند اعضای ابوعلی سینا خبر داد و گفت: هزینه تمامی این پیوندها از روز اول تا زمان ترخیص بیمار رایگان است.

وی ادامه داد: بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا توان انجام همه پیوندهای حیاتی از جمله کلیه، کبد، قلب، ریه، لوزالمعده و روده را دارد.

مدیر دفتر هماهنگی پیوند اعضای بیمارستان ابوعلی‌سینای شیراز تصریح کرد: فارس در میزان پیوند عضو اول است و همچنین در شاخص اهدای عضو نسبت به جمعیت، رتبه یک کشور را دارد.

وی با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه اهدای عضو گفت: میانگین اهدا عضو در کشور حدود ۱۳ تا ۱۴ نفر به ازای هر یک میلیون جمعیت است، در حالی که استان فارس با میانگین ۴۳.۵ نفر در جایگاه کشورهای پیشرو قرار دارد.

غلامی تصریح کرد: بزرگترین معضلی که اکنون در کشور در خصوص اهدای عضو وجود دارد، این است که برخی از خانواده‌های بیماران مرگ مغزی در زمان طلایی تصمیم‌گیری نمی‌کنند و زمان از دست می‌رود.بیمار مرگ مغزی برای اهدای عضو یک زمان طلایی دارد که اگر از دست برود، آن عضو قابل پیوند نیست.

وی تاکید کرد: نیاز است فرهنگ اهدای عضو در کشور توسط خبرنگاران به طور مداوم توسعه یابد، زیرا زبان فرهنگ و هنر بدون شک موثرتر است.

مدیر دفتر هماهنگی پیوند اعضای بیمارستان ابوعلی‌سینای شیراز عنوان کرد: هم‌اینک بیش از دو هزار بیمار در لیست انتظار فعال داریم.