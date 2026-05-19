قیمت دلار حواله اعلام شد+ جدول نرخ انواع ارز در مرکز مبادله

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران امروز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ شاهد نوسانات محدود در نرخ دلار و سایر ارزهای پرمعامله بود. بررسی داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد دلار آمریکا نسبت به روز گذشته کمتر از ۱۰۰ تومان تغییر قیمت داشته، اما در مقیاس میان‌مدت و بلندمدت همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده است.

رشد آرام روزانه در قیمت دلار

بررسی روند قیمتی دلار از ابتدای سال جاری نشان می‌دهد این ارز بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش را تجربه کرده است. به‌جز یک دوره محدود در هفته دوم اردیبهشت‌ماه که شتاب رشد قیمت به بیش از ۱۰۰۰ تومان در روز رسید، دلار در سایر مقاطع با میانگین رشد روزانه حدود ۱۰۰ تومان در مسیر افزایشی حرکت کرده است.

بر این اساس، نرخ خرید دلار آمریکا در بازار ارز تجاری امروز به ۱,۴۶۹,۴۴۵ ریال و نرخ فروش آن به ۱,۴۸۲,۷۹۰ ریال رسید.

نمودار زیر تغییرات روزانه نرخ دلار آمریکا در یک ماه اخیر را نشان می‌دهد.

نمودار بعدی روند تغییرات نرخ دلار آمریکا در ۵۰۰ روز گذشته را نمایش می‌دهد که بیانگر جهت‌گیری کلی بازار ارز تجاری است.

وضعیت سایر ارزهای مهم

در کنار دلار، سایر ارزهای پرتقاضا نیز امروز با نوسانات محدود همراه بودند. درهم امارات، یورو، یوان چین و روبل روسیه متناسب با تغییرات دلار آمریکا و شرایط بازارهای منطقه‌ای تغییر قیمت داشتند.

ارزهای آسیایی از جمله یوان چین، روپیه هند، ین ژاپن و وون کره جنوبی نیز تغییرات متناسبی را ثبت کردند که بیانگر ثبات نسبی در معاملات غیرنفتی و تجاری است.

یورو نیز در بازار ارز تجاری با نرخ خرید ۱,۷۱۱,۹۹۸ ریال و فروش ۱,۷۲۷,۵۴۶ ریال قیمت‌گذاری شد.

درهم امارات به‌عنوان یکی از ارزهای مرجع در تجارت خارجی، امروز با نرخ ۴۰۰,۱۲۱ ریال در بخش خرید و ۴۰۳,۷۵۵ ریال در بخش فروش معامله شد.

جدول کامل نرخ ارزها

در جدول زیر، نرخ کامل خرید و فروش سایر ارزهای معاملاتی در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ قابل مشاهده است.