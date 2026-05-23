قیمت دلار حواله در مرکز مبادله اعلام شد+ جدول نرخ تمامی ارزها

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵، روندی آرام را تجربه کرد. بررسی داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد نرخ دلار و سایر ارزهای پرمعامله نسبت به آخرین روز معاملاتی گذشته با تغییرات جزئی همراه بوده و بازار در فضایی از ثبات نسبی به کار خود ادامه می‌دهد.

وضعیت نرخ دلار در مرکز مبادله

در معاملات امروز، نرخ خرید دلار آمریکا به ۱,۴۶۸,۹۳۹ ریال و نرخ فروش آن به ۱,۴۸۲,۲۸۰ ریال رسید. با وجود نوسانات خرد، روند کلی بازار همچنان نشان‌دهنده حفظ سطوح قیمتی در کانال‌های فعلی است.

نمودار زیر تغییرات روزانه نرخ دلار آمریکا در یک ماه اخیر را به ریال نشان می‌دهد.

بر اساس بررسی روند قیمتی از ابتدای سال جاری، دلار همچنان در مسیر صعودی میان‌مدت خود قرار دارد، اما نوسانات روزانه در هفته‌های اخیر با شیب ملایم‌تری پیگیری می‌شود.

نمودار زیر روند تغییرات نرخ دلار آمریکا در ۵۰۰ روز گذشته را به تومان نمایش می‌دهد که بیانگر جهت‌گیری کلی بازار ارز تجاری است.

وضعیت سایر ارزهای مهم

سایر ارزهای پرتقاضا نیز در مرکز مبادله ایران امروز هم‌راستا با دلار، تغییرات محدودی را ثبت کردند. وضعیت نرخ ارزهای کلیدی به شرح زیر است:

یورو: با نرخ خرید ۱,۷۰۴,۳۴۳ ریال و فروش ۱,۷۱۹,۸۲۱ ریال قیمت‌گذاری شد.

درهم امارات: به‌عنوان یکی از ارزهای مرجع در تجارت خارجی، با نرخ ۳۹۹,۹۸۳ ریال در بخش خرید و ۴۰۳,۶۱۶ ریال در بخش فروش معامله شد.

یوان چین: در سطح ۲۱۶,۱۲۴ ریال برای خرید و ۲۱۸,۰۸۷ ریال برای فروش قرار گرفت.

روبل روسیه: با نرخ خرید ۲۰,۵۳۶ ریال و فروش ۲۰,۷۲۲ ریال ثبت شد.

در میان سایر ارزهای آسیایی و جهانی، روپیه هند با نرخ خرید ۱۵,۳۶۳ ریال و فروش ۱۵,۵۰۳ ریال، هر یکصد ین ژاپن با قیمت خرید ۹۲۲,۶۵۸ ریال و فروش ۹۳۱,۰۳۷ ریال، و همچنین هزار وون کره جنوبی با نرخ خرید ۹۶۸,۱۱۷ ریال و فروش ۹۷۶,۹۰۹ ریال در مرکز مبادله معامله شدند.

جدول کامل نرخ ارزها

در جدول زیر، نرخ کامل خرید و فروش سایر ارزهای معاملاتی در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۵ قابل مشاهده است.