توسعه محله‌ و مسجدمحور در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای ورزش شهرستان قزوین، نهادینه‌سازی ورزش در میان مردم را ضروری دانست و اظهار کرد: به‌ویژه در ایام جنگ و حضور طولانی‌مدت جوانان و نوجوانان در خانه، ورزش می‌تواند نقش بی‌بدیلی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.

فرماندار قزوین همایش‌های پیاده‌روی را «بالاترین رکن شورای ورزش» خواند و افزود: این رویدادها نیازمند جهش، برنامه‌ریزی علمی و بهره‌گیری از خرد جمعی هستند.

طاهرخانی با اشاره به نقش انگیزه‌بخش جوایز در این همایش‌ها گفت: باید اهدای جوایز احیا و تصویب شود تا خانواده‌ها و مردم با شوق بیشتری به سمت ورزش سوق پیدا کنند.

وی با یادآوری سیاست‌های دولت در حوزه ورزش، تأکید کرد: توسعه محله‌محور و مسجدمحور در دستور کار قرار دارد و باید از ظرفیت این مکان‌ها برای تقویت مبانی فرهنگی و ورزشی بهره گرفت.

فرماندار قزوین محلات و آموزش و پرورش را دو رکن اساسی در توسعه ورزش همگانی برشمرد و بیان کرد: حضور در فعالیت‌های ورزشی از بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری می‌کند. باید مشکلات و معضلات ورزش را ریشه‌ای حل کرد و تیم‌های ورزشی ملزم به داشتن تیم‌های پایه باشند تا ورزش از سنین پایین، بر پایه یک ساختار اصولی شکل گیرد.

طاهرخانی در ادامه بر رشد ورزش از دل محلات تأکید کرد و افزود: رویکرد محله‌محوری را در حوزه اجتماعی ورزش به طور جدی دنبال می‌کنیم.

وی در پایان خواستار تعامل گسترده‌تر میان دستگاه ورزش و سایر ادارات شد و گفت: نگاه مدیران ورزشی به مدیران سایر دستگاه‌ها باید ورزشی باشد و ارتباط متقابل میان آنها بیش از پیش تقویت شود.