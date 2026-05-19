به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود پزشکیان در ادامه روند پایشهای میدانی، ارزیابیهای تخصصی و نظارت مستمر دولت بر عملکرد دستگاههای اجرایی با حضور در وزارت نیرو، در نشستی تخصصی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه، آخرین وضعیت منابع آبی و شبکه تأمین و تولید انرژی کشور را مورد بررسی قرار داد.
در این نشست، گزارشی جامع از میزان آبگیری سدهای کشور، وضعیت ذخایر راهبردی منابع آبی، عملکرد نیروگاههای تولید برق، روند افزایش ظرفیت تولید انرژی، پایداری شبکه سراسری برق و همچنین پروژههای در دست اجرا در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ارائه شد.
مسئولان وزارت نیرو در این جلسه با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه ذخیرهسازیهای گسترده، مدیریت مصرف و پایداری شبکه، گزارشی از روند نصب پنلهای خورشیدی، توسعه سامانههای هوشمند پایش و کنترل مصرف، ارتقای بهرهوری شبکه توزیع و اجرای برنامههای مدیریت بار در بخشهای مختلف مصرف ارائه کردند.
همچنین برنامهها و اقدامات این وزارتخانه در زمینه توزیع تجهیزات کاهنده مصرف آب و برق، توسعه فناوریهای بهینهسازی مصرف انرژی و اجرای طرحهای فرهنگسازی عمومی برای مدیریت مصرف مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسجمهور پس از استماع گزارشهای تخصصی ارائهشده، ضمن قدردانی از تلاشها و اقدامات وزارت نیرو در مدیریت شرایط فعلی کشور، اظهار داشت: مجموعه اقداماتی که در حوزه آب و برق انجام شده، حقیقتاً کار بزرگی و کمنظیر بوده و نشاندهنده تلاش شبانهروزی مدیران و کارکنان این بخش برای حفظ پایداری خدمات زیربنایی کشور است.
پزشکیان با اشاره به شرایط حساس منابع انرژی و آب در کشور تأکید کرد: موضوع صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف باید به یک گفتمان عمومی و فراگیر در کشور تبدیل شود و همه دستگاهها، رسانهها و نهادهای اجرایی موظفند در هر فرصت ممکن بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کنند.
رئیس جمهور افزود: امروز حفظ منابع آب و انرژی کشور صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه بخشی از امنیت ملی، پایداری اجتماعی و تابآوری کشور در برابر فشارها و بحرانها محسوب میشود.
ویهمچنین بر ضرورت صیانت از منابع ذخیرهشده آبی کشور و مقابله جدی با برداشتهای غیرقانونی تأکید کرد و خواستار تشدید نظارتها بر حفر چاههای غیرمجاز و برداشتهای بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی شد.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع راهبردی آب کشور تصریح کرد: باید با همکاری دستگاههای نظارتی و با کمک قوه قضاییه، برخوردی قاطع، بازدارنده و بدون اغماض با چاههای غیرمجاز و برداشتهای غیرقانونی از منابع زیرزمینی صورت گیرد؛ چرا که تداوم این روند میتواند خسارات جبرانناپذیری به منابع آبی و محیطزیست کشور وارد کند.
ویهمچنین بر لزوم توسعه سامانههای هوشمند مدیریت مصرف، کاهش هدررفت در شبکههای انتقال و توزیع، ارتقای راندمان نیروگاهها و تسریع در توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر تأکید کرد و این اقدامات را از الزامات راهبردی کشور برای عبور موفق از چالشهای آینده در حوزه آب و انرژی دانست.
رئیسجمهور در این نشست همچنین بر استمرار رصد میدانی وضعیت منابع آب و انرژی، تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی و تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای مدیریت بهینه منابع حیاتی کشور تأکید کرد.
