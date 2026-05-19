به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات در اطلاعیهای از انهدام چهار هسته از تروریستهای تکفیری دشمن آمریکایی-صهیونیستی در جنوبشرق کشور خبر داد.
متن اطلاعیه به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
به استحضار شهروندان گرامی میرساند طی یک سلسله عملیات منسجم و به هم پیوسته توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، چهار هسته تروریستی دشمن آمریکایی-صهیونی شناسایی و ۱۹ نفر از مزدوران این شبکههای تروریستی-تکفیری که تحت هدایت مستقیم سرویسهای جاسوسی دشمن صهیونی یا گروهکهای وابسته به آنها بودند، پیش از انجام اقدامات تروریستی و خرابکارانه بازداشت شدند.
از محل اختفاء و خانهی امن مزدوران دستگیر شده، مقادیر قابل توجهی از انواع سلاحهای سبک و نیمهسنگین جنگی از جمله یک قبضه دوشکا، دو قبضه آرپی جی ۷ به همراه ۷ قبضه موشک مربوطه، یک قبضه سلاح آمریکایی ام۴، ۵ قبضه کلاشینکوف، ۶ قبضه کلت کمری و حجم زیادی مهمات و فشنگهای مربوط به سلاحهای یادشده، دو عدد دوربین نظامی، تابلوی ایست و بازرسی، ماینر و انواع سلاحهای سرد کشف و ضبط شد.
غالب مزدوران بازداشت شده از اتباع بیگانه بوده که پس از جذب و عضویت در گروهکهای تروریستی تکفیری مستقر در کشورهای همسایه و گذراندن آموزشهای نظامی و انفجاری، وارد کشور شده و قصد انجام اقدامات خرابکارانه، ترور و سایر عملیات تروریستی در منطقه جنوبشرق کشور را داشتند که با الطاف الهی و عنایات اهلبیت عصمت و طهارت(ع) پیش از هر عمل تروریستی، هستهها متلاشی و تروریستها بازداشت شدند.
ادارهکل اطلاعات سیستان و بلوچستان
نظر شما