۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

کشف و ضبط ۹۰۰ تُن مرغ منجمد احتکار شده در شیراز

شیراز- مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از کشف و ضبط ۹۰۰ تُن مرغ منجمد احتکار شده در یکی از سردخانه‌های شیراز با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) خبر داد.

موسی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه فجر فارس مبنی بر احتکار مرغ در سردخانه‌ای واقع در شهر شیراز ، اکیپی مشترک از بازرسان تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این سردخانه، مقدار ۹۰۰ تن مرغ منجمد که توسط صاحب آن احتکار شده بود، کشف و ضبط گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با اشاره به پلمپ شدن این انبار، از تشکیل پرونده تخلف برای احتکار کننده خبر داد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز جامعه به این کالا، احتکار آن تخلف محسوب شده و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.

رهبر گفت: این اداره کل به هیچ عنوان اجازه احتکار و اخلال در توزیع مایحتاج عمومی را نخواهد داد و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس در پایان از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه احتکار یا تخلف صنفی، مراتب را به این اداره کل اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.

