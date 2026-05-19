ماموستا رستمی:خدمت به خانواده شهدا ادامه راه ایثار و جهاد در راه خداست

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهداست و همه ما وظیفه داریم در برابر این فداکاری عظیم احساس مسئولیت کنیم.
وی با بیان اینکه شهدا سرمایههای معنوی و ماندگار جامعه اسلامی هستند، افزود: خانوادههای شهدا امانتهای ارزشمند این انقلاباند و رسیدگی به امور آنان باید در اولویت همه مسئولان قرار گیرد.
امام جمعه سنندج تصریح کرد: خدمت به خانوادههای شهدا کاری بسیار بزرگ و ارزشمند است و کسانی که در این مسیر گام برمیدارند در واقع ادامهدهنده راه شهدا و مجاهدان فیسبیلالله هستند.
ماموستا رستمی با اشاره به آثار معنوی خدمترسانی به ایثارگران گفت: بسیاری از موفقیتها و آرامش امروز جامعه، نتیجه فداکاری شهدا و صبوری خانوادههای آنان است و این موضوع مسئولیت همه ما را سنگینتر میکند.
وی افزود: در آموزههای دینی جایگاه شهید بسیار رفیع است و خداوند متعال پاداش ویژهای برای آنان قرار داده است، بنابراین تکریم خانوادههای شهدا باید به عنوان یک وظیفه دینی و اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد.
امام جمعه سنندج در پایان تأکید کرد: هر اقدامی در جهت رفع مشکلات خانوادههای شهدا، در حقیقت گامی در مسیر رضایت الهی و خدمت به ارزشهای انقلاب اسلامی است.
