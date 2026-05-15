به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب، کتاب «حوض خون»، اثر مفتخر به تقریظ رهبر شهید انقلاب تجدید چاپ شد. این اثر، روایت‌های ۶۴ نفر از بانوان اندیمشکی درباره فعالیت‌شان در بخش رخت‌شویی البسه رزمندگان دفاع مقدس در بیمارستان شهید کلانتری را روایت می‌کند. کتاب تلاش می‌کند تا از زوایایی کمتر دیده‌شده، تلاش‌ها و مجاهدت‌های بانوان در پشت جبهه را به ما نشان دهد.

«حوض خون» دربرگیرنده خاطرات کمتر شنیده شده زنانی است که در بحبوحه بمباران‌های شیمیایی و حملات هوایی، در فضایی آکنده از بوی وایتکس و خون، پشتیبانی بی‌ادعای جبهه‌ها را بر عهده داشتند. این کتاب روایتگر لحظاتی است که در آن زنان با وجود دیدن صحنه‌های دلخراش و انتظار برای بازگشت رزمندگان، هرگز سنگر رختشویی‌ها را خالی نکردند.

متن تقریظ رهبر شهید انقلاب اسلامی بر این کتاب به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اولین احساس، پس از خواندن بخش‌هائی از این کتاب، احساس شرم از بی‌عملی در مقایسه با مجاهدت این مجاهدانِ خاموش و بی‌ریا و گمنام بود. آنچه در این کتاب آمده بخش ناشناخته و ناگفته‌ئی از ماجرای عظیم دفاع مقدس است. باید از بانوی پرکار و صبور و خوش‌سلیقه‌ئی که این کار پرزحمت را به‌عهده گرفته و بخوبی از عهده برآمده است و نیز از مؤسسه‌ی جبهه‌ی فرهنگی عمیقاً تشکر شود.

کتاب «حوض خون» از جمله عناوین ویژه انتشارات راه‌یار در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب خواهد بود.