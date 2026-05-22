دستگیری سارق قطعات و محتویات داخل خودرو در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر جمعه با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو ، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت .

وی در ادامه افزود: ماموران با انجام اشراف اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی، یک سارق را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه بیان داشت: متهم ابتدا در اظهارات خود منکر هرگونه جرم و اتهامی شد، اما با روبه رو شدن با شواهد موجود و ارائه مستندات به ناچار لب به اعتراف گشوده و به ۱۰ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه این سارقین مقادیر قابل توجهی اقلام مسروقه از جمله:انواع سیستم صوتی ، آچار الات ، انواع مدارک و کیف و ... کشف شده است،خاطر نشان کرد: متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی مراغه در پایان به شهروندان توصیه کرد وسایل نقلیه خود را به دزدگیر و سیستم های ضدسرقت مجهز کنند و خودروی خود را در جای ایمن پارک و از عدم آسیب پذیری آن در برابر سرقت مطمئن شوند.