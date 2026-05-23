۲ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۷

سارقان حرفه ای منزل در دام پلیس آگاهی تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از دستگیری ۲ نفر سارق منزل، کشف ۲ فقره پرونده سرقت از منزل به ارزش ۳۰ میلیارد ریال و استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی صبح شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از منزل، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، ۲ نفر متهم به سرقت را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۲ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ سلطانی گفت: در بازجویی های بعمل آمده متهمان به ۲ فقره سرقت از منزل به ارزش ۳۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی افزود: اموال مکشوفه به مالباختگان استرداد داده شد و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

